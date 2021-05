EXKLUZÍVNE Šokujúce trestné oznámenie exšéfa NAKA! Na upratanie Makóa do SIS tlačil priamo Matovič

Archívne video

Bývalý prvý námestník Slovenskej informačnej služby Boris Beňa, ktorý je obvinený z vydierania v kauze JUDÁŠ, vypovedal o bývalom najmocnejšom mužovi NAKA Branislavovi Zurianovi. Usvedčoval ho z vynášania utajovaných informácií. Podľa Beňu mu Zurian na požiadanie prezradil detaily, ktoré sa týkali vyšetrovania prípravy úkladnej vraždy jeho priameho podriadeného, elitného vyšetrovateľa NAKA.

Informácie sa mali týkať aj ďalšieho kajúcnika Ľudovíta Makóa. Práve on mal kontaktovať Beňu s tým, či vie niečo o tom, že ho vyšetruje NAKA. Beňa sa s týmito otázkami podľa vlastnej výpovede obrátil na vtedajšieho riaditeľa NAKA Branislava Zuriana.

"...zavolal som riaditeľovi NAKA, ktorý mi povedal, že je to pravda, že začali vyšetrovanie vo veci, kde ako podozrivý vystupuje pán Makó a sú tam nasadené ITP (odpočúvanie, pozn. red.) a že mi bližšie vysvetlí na osobnom stretnutí, ktoré sme si dohodli na druhý deň v kaviarni v centre mesta,“ vypovedal Beňa. "Stretli sme sa v kaviarni v centre mesta, ktorá sa nachádza medzi klenotníctvom Sheron, ako sa ide okolo SND starého a potom za Čumilom doľava, ako je tá ulica, po 150 metroch vpravo, kde hneď pri vstupe sa nachádza barový pult, je to malá kaviareň, sú tam knihy, založená knižnica knihami, tam sme sa stretli niekoľkokrát,“ priblížil miesto stretnutia so Zurianom príslušník SIS obvinený z vydierania.

"Na tomto stretnutí mi povedal, že bolo začaté trestné stíhanie vo veci úkladnej vraždy, kde mal ako podozrivý stupovať pán Makó a ITP (odpočúvanie) bolo nasadené na neho a spoločne aj ďalšie štyri osoby," povedal Beňa. Detaily tohto prípadu mali byť pritom pod stupňom utajenia "VYHRADENÉ".

Zurian podal trestné oznámenie

Branislav Zurian sa bráni a tvrdí, že nič z toho, čo Beňa vypovedal, nie je pravda. Už vo februári, keď sme informovali o Beňovej výpovedi, Zurian tieto informácie poprel. "Nie, tieto informácie sa nezakladajú na pravde, ja sa k tomu vyjadrím určite vyšetrovateľovi," povedal pre Topky.sk Zurian. Ten bol vtedy podľa vlastných slov na dovolenke v Poprade. Dva dni po uverejnení nášho článku podal exriaditeľ NAKA na Borisa Beňu trestné oznámenie priamo v Poprade.

"Na základe medializovaných informácií o výpovedi obvineného, médiami nazývaného kajúcnika, Borisa Beňu som sa rozhodol podať trestné oznámenie na menovaného za trestný čin krivého obvinenia a trestný čin krivej výpovede," vyjadril sa pred policajtmi Zurian.

Zurian ďalej vo svojom trestnom oznámení uvádza, že s Borisom Beňom nemal nikdy bližší vzťah a komunikoval s ním len ako riaditeľ NAKA s prvým námestníkom Slovenskej informačnej služby. To, že sa s ním stretol v kaviarni však potvrdil.

Makó ako príslušník SIS

O tom, že Ľudovít Makó bol príslušníkom Slovenskej informačnej služby, sa špekulovalo už dlho. Vo svojom trestnom oznámení na Borisa Beňu to nepriamo potvrdzuje aj Branislav Zurian. Ten povedal, že mu koncom augusta 2020 vo večerných hodinách zavolal Boris Beňa a požiadal ho o stretnutie. Dohodli sa na druhý deň v kaviarni. "Po príchode som sa ho spýtal, že čo sa deje. Povedal mi, že mu Noro Pakši povedal, že robíme ich príslušníka - myslel tým príslušníka Slovenskej informačnej služby," opísal stretnutie Zurian.

Exšéf NAKA nechcel menovať človeka, ktorého mu spomenul Beňa vzhľadom k tomu, že je viazaný mlčanlivosťou a to, kto je príslušníkom Slovenskej informačnej služby, je utajovaná skutočnosť. V trestnom oznámení ho preto volá Orech. Avšak z kontextu, ako aj z Beňovej výpovede vyplýva, že ide práve o Ľudovíta Makóa.

Expremiér Matovič v pozadí?

Zurian opísal, aký bol prekvapený, keď sa dozvedel, že Makó je príslušníkom SIS. "..teda spýtal sa ma, že "robíte nášho príslušníka?" Presnejšie by bolo povedať, že mi oznámil, že robíte nášho príslúšníka. Ja som sa spýtal, že koho? On mi povedal, že Orecha... Ja som sa zvýšeným prekvapeným hlasom spýtal, že Orech je váš príslušník? A on mi povedal, že áno, je," opísal Zurian.

Zarážajúce ale je, že v tomto trestnom oznámení spomína aj bývalého premiéra Igora Matoviča, ktorý je momentálne ministrom financií. "Povedal mi, že premiér Igor Matovič ho (Makóa, pozn. red.) potreboval bez problémov a v tichosti bez kriku dostať z funkcie od Hegera z Kriminálneho úradu Finančnej správy a tak ich požiadal, aby ho zobrali do SIS. Neskôr mal ísť robiť do Budapešti. že bol taký barter, aby dobrovoľne uvoľnil miesto riaditeľa Kriminálneho úradu Finančnej správy," šokoval Zurian.

Exriaditeľ NAKA mal na to Beňovi povedať, že Makó je ich záujmová osoba už dva roky, pretože je to "zločinec, ktorý vydiera podnikateľov". Podľa Zuriana bol celý rozhovor pracovný a nie súkromný. "Ja som nemohol predpokladať, že námestník riaditeľa SIS Boris Beňa s bezpečnostnou previerkou Prísne tajné zneužíval svoje postavenie a informácie vo svoj prospech," uzavrel Zurian.

Beňa chce ísť na slobodu

Podľa Zuriana je motívom Beňu to, že sa chce dostať z väzby tak, ako sa to podarilo Ľudovítovi Makóovi. "Pripusťme ale teoreticky, že by mohla nastať situácia, že by som sa s námestníkom SIS, opakuje a pripomínam, s námestníkom SIS rozprával ja, v postavení riaditeľa NAKA PPZ a na pracovných stretnutiach uviedol, že osobu Orech máme rozpracovanú v konkrétnej veci, v konkrétnych prípadoch - spisoch, ako osobu podozrivú zo závažných trestných činov. Napríklad aj to, že sú nasadené odposluchy. Aj ja a aj on máme bezpečnostnú previerku na Prísne tajné. NAKA aj v súčasnej dobe vyšetruje viacero prípadov, v ktorých spolupracujeme so SIS. Dokonca na spoločných stretnutiach sa zúčastňujem ja, ako riaditeľ NAKA a na poslednom stretnutí bol aj prokurátor ÚŠP JUDr. Kysel. Preberajú sa tam konkrétne veci a aj odposluchy. Je teda zvrátené vykladať takýto rozhovor ako ohrozovanie utajených skutočností," vysvetľoval Zurian.

Výmena informácií je podľa Zuriana bežná a na prospech veci. "Naviac, ak by bol Orech skutočne príslušníkom SIS, tak som si len splnil povinnosť upozorniť predstaviteľov štátneho orgánu, že ich príslušník pácha trestnú činnosť a mal by byť predmetom vlastných očistných procesov, na ktoré majú predsa aj samostatnú súčasť - odbor inšpekcie SIS. Tu ale uvádzam, že neviem, či tvrdenie Beňu, že Orech je ich príslušníkom bolo pravdivé. Ak by tomu tak bolo, tak podľa takejto zvrátenej logiky sa potom asi dopustil Beňa tiež trestného činu ohrozenia utajovanej skutočnosti. Skôr však pochybujem aj s ohľadom na súčasné obvinenia Borisa Beňu, že mi o Orechovi hovoril pravdu. Ako ako nehovorí pravdu ani o mojej osobe," dodal Zurian.

Zurian čaká na výsluch, Matovič mlčí

S otázkami sme kontaktovali aj Igora Matoviča prostredníctvom tlačového oddelenia Ministerstva financií. Doteraz sa však nevyjadril. Branislav Zurian nám odpísal, že kým nebude vypočutý vyšetrovateľom, k prípadu sa vyjadrovať nebude. Podľa našich informácií sa Zurian dožadoval výsluchu pred prokurátorom Kyselom a chcel vysvetliť okolnosti, ktoré tvrdí Boris Beňa. Kysel mal reagovať, že ho vypočuť nechce. Otázku sme zaslali aj na Úrad špeciálnej prokuratúry aj do Slovenskej informačnej služby. SIS sme sa pýtali, či je pravda, že Ľudovít Makó bol ich príslušníkom a či tam išiel na žiadosť vtedajšieho premiéra Igora Matoviča.

"Spolupráca fyzických osôb so spravodajskou službou vrátane služobného pomeru je utajovanou skutočnosťou chránenou zákonom. Z tohto dôvodu bez ohľadu na pravdivosť alebo nepravdivosť informácií, na ktoré sa môže vzťahovať vaša otázka, Slovenská informačná služba nesmie komentovať žiadne informácie, ktoré by sa týkali prípadnej spolupráce spravodajskej služby s konkrétnou osobou alebo jej zaradenia do služobného pomeru v SIS," napísala Katarína Némová, hovorkyňa SIS. Z Úradu špeciálnej prokuratúry sme odpoveď nedostali.