KORONAVÍRUS Situácia sa zlepšuje: Od pondelka sa upravuje fungovanie kúpalísk aj lanoviek

BRATISLAVA - Podmienky fungovania umelých kúpalísk či kabínkových lanoviek sa od pondelka (24. 5.) upravia. Pripomenulo to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

V bordových okresoch (III. stupeň varovania) bude môcť umelé kúpalisko navštíviť naraz maximálne šesť zákazníkov. V prípade červených okresov (II. stupeň varovania) budú povolení desiati zákazníci. V ružových okresoch (I. stupeň varovania) bude môcť byť na umelom kúpalisku rovnako maximálne desať zákazníkov naraz. V oranžových okresoch (II. stupeň varovania) bude môcť byť prevádzka umelého kúpaliska naplnená maximálne na 30 percent kapacity, v žltých okresoch (I. stupeň varovania) na 50 percent kapacity.

Prevádzka kabínkových lanoviek v bordových okresoch bude zakázaná. V červených okresoch bude umožnené kabínkové lanovky s kapacitou do 10 osôb obsadzovat iba členmi jednej domacnosti, kabinkove lanovky s kapacitou nad 10 osob obsadzovat maximalne do 25 percent kapacity alebo clenmi jednej domacnosti. Rovnaké podmienky budú platiť aj v ružových okresoch. V oranžových okresoch bude možné kabinkove lanovky s kapacitou nad 10 osob obsadzovat maximalne do 50 percent kapacity. Bez kapacitných obmedzení budú môcť kabínkové lanovky fungovať v žltých aj v zelených okresoch.