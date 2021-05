KORONAVÍRUS Pre kultúrne prevádzky budú od pondelka platiť menej prísne podmienky

V žltých okresoch bude v divadlách, kinách, hudobných či iných prevádzkach povolené na sedenie v interiéri maximálne 250 ľudí. Pre sedenie vonku to bude najviac 500 ľudí. Pre státie maximálne 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri, vysvetľuje rezort. Povolená bude aj konzumácia jedla vo vnútri a najviac šesť osôb alebo osoby zo spoločnej domácnosti. Oranžové okresy budú mať povolené v exteriéri maximálne 500 ľudí a 250 v interiéri. Pre státie to bude 50 osôb vo vnútri alebo 100 osôb vonku. Jedenie bude povolené v interiéri s maximálne štyrmi osobami alebo osobami zo spoločnej domácnosti pri jednom stole, približuje MZ podmienky pre kultúrne prevádzky.

Pokračuje, že v ružových okresoch bude povolené iba sediace publikum. Najviac tam bude môcť byť 500 ľudí v exteriéri a 250 v interiéri. Konzumácia jedál bude podľa MZ povolená iba v exteriéri. V červených okresoch bude tiež povolené len sediace publikum s najviac 200 ľuďmi vonku a 150 ľuďmi vo vnútri. Jedlo bude tiež možné jesť iba v exteriéri. Divadlá, kiná, hudobné či iné prevádzky budú podľa ministerstva v bordových okresoch zatvorené. Návštevy galérií, múzeí a rôznych výstav budú v bordových a červených okresoch povolené len na individuálne prehliadky. V ružových okresoch sa povolia hromadné prehliadky v skupinách do desať osôb, v oranžových do 15 osôb a v žltých do 30 ľudí.

Pravidlami sa riadia aj hromadné podujatia

Určitými pravidlami sa budú musieť v okresoch riadiť aj umelecké hromadné podujatia. Povinné bude prekrytie úst a nosa počas celého podujatia. Organizátor bude musieť dva týždne evidovať telefonický alebo emailový kontakt na každého účastníka. V žltých okresoch bude maximálna kapacita na sedenie 500 ľudí v exteriéri alebo 250 v interiéri. Medzi zákazníkmi bude minimálne jedno miesto voľné. Pre státie bude povolených 100 osôb vo vnútri alebo 250 vonku. V kinosálach bude jedenie zakázané, uvádza MZ. Konzumácia jedla v iných priestoroch bude povolená pre šesť osôb pri stole s dvojmetrovými rozstupmi.

Pre oranžové okresy sa mení počet ľudí na státie, v interiéri bude môcť byť 50 osôb a v exteriéri 100. Jedenie bude povolené pre štyri osoby pri stole. Rozstupy medzi stolmi budú dva metre, pripomína rezort zdravotníctva. Ďalej poukazuje, že na hromadných podujatiach v ružových okresoch bude zakázané státie obecenstva. Hromadné umelecké podujatia sa nemôžu organizovať pre školopovinné deti, okrem ustálených skupín do 25 osôb v interiéri a 50 osôb v exteriéri mimo školských a predškolských zariadení.

V červených okresoch sa mení kapacita, a to na 200 ľudí v exteriéri a 150 ľudí v interiéri. Státie obecenstva tu je zakázané, hovorí rezort zdravotníctva. Okresy nemôžu organizovať podujatia pre školopovinné deti, okrem ustálených skupín do 10 osôb mimo školských a predškolských zariadení. Umelecké hromadné podujatia sú v bordových okresoch zakázané. Od pondelka ostávajú podľa COVID automatu dva okresy v bordovej fáze, červených bude 11, v ružovej fáze ich bude 44. V druhom stupni ostražitosti bude 13 okresov a v prvom stupni ostražitosti dva okresy.

Podmienky fungovania wellnes a fitness centier sa od pondelka upravia

Podmienky fungovania wellnes, teda sáun, víriviek, kúpeľov, zábalov či akvaparkov a fitness centier sa od pondelka (24. 5.) upravia. Pripomenulo to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. V bordových okresoch (III. stupeň varovania) bude musieť byť prevádzka wellnes zatvorená. Výnimkou sú kúpele na základe návrhu lekára. V červených okresoch (II. stupeň varovania) budú podmienky rovnaké.

V ružových okresoch (I. stupeň varovania) bude pre návštevu wellnes platiť podmienka jedna osoba na 15 štvorcových metrov (m2), v prevádzke však bude môcť byť najviac 10 zákazníkov. V oranžových okresoch (II. stupeň varovania) bude povolené zaplniť 30 percent kapacity sektora, alebo umožniť vstup maximálne 500 zákazníkom. V žltých okresoch (I. stupeň varovania) bude umožnené pri wellnes využiť 50 percent kapacity sektora, alebo povoliť vstup maximalne 500 zákazníkom.

Nevyhnutnou podmienkou pri návšteve akvaparku bude negatívny test. Antigénový test nemôže byť starší ako 24 hodín, PCR/LAMP test viac ako 72 hodín. Vstup bude umožnený aj zaočkovaným návštevníkom, ak budú 14 dní po druhej dávke mRNA vakcíny, alebo štyri týždne po prvej dávke vektorovej vakcíny. Vo fitness centrách v bordových okresoch bude môcť byť desať zákazníkov alebo jeden zákazník na 25 m2. V červených okresoch budú podmienky fungovania fitness centier rovnaké ako v tých bordových.

V ružových okresoch bude môcť byť vo fitness centre maximálne 15 zákazníkov alebo jeden zákazník na 25 m2. V oranžových okresoch bude povolený vstup pre 20 zákazníkov, alebo jeden zákazník na 15 m2. V žltých okresoch budú fitness centrá otvorené pre maximálne 30 zákazníkov alebo jeden zákazník na 15 m2. V zelených okresoch bude môcť byť v prevádzke maximálne 50 zákazníkov alebo jeden zákazník na 15 m2.