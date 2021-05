Vážne následky KORONAVÍRUSU u mužov: Ak sa nakazíte, toto sa môže stať s vaším penisom!

MIAMI - Ak máte radi svoj penis, mali by ste sa zaočkovať proti Covidu-19. Pretože koronavírus Sars-CoV-2 útočí aj na "najlepšiu časť" muža a to niekoľkými spôsobmi.

Najprv sa hovorilo, že koronavírus Sars-CoV-2 napáda iba pľúca. Dnes vieme, že patogén môže spôsobiť vážne poškodenie celého tela. A všade tam, kde sú krvné cievy. Mužský penis nie je výnimkou, uviedli vedci z University of Miami v časopise The World Journal of Men's Health: Rozšírená dysfunkcia krvných ciev (endoteliálna dysfunkcia) spôsobená infekciou Covid-19 by potom mohla viesť k erektilnej dysfunkcii, pretože tepny už nemôžu dodávať dostatočné množstvo krvi do penisu na vyvolanie erekcie.

„V našej štúdii sme zistili, že u mužov, ktorí sa predtým nesťažovali na erektilnú dysfunkciu, sa vyvinula dosť závažná erektilná dysfunkcia po nástupe infekcie Covid-19,“ uviedol podľa vyhlásenia urológ Ranjith Ramasamy.

Zdroj: Getty Images

Stopy vírusu nájdené v tkanive penisu

Zatiaľ čo sa vedci predtým zamerali na to, či sa vírus môže preniesť z uzdravených pacientov na Covid-19 pomocou spermií, Ramasamyho tím sa zameral na samotné tkanivo penisu. Vedci vyšetrili dvoch pacientov, ktorí podstúpili operáciu penisovej protézy z dôvodu erektilnej dysfunkcie. Jeden z dvoch bol hospitalizovaný pre Covid-19, druhý mal mierny priebeh. Obaja muži mali až do infekcie normálnu erekciu.

U oboch pacientov narazil Ramasamy a jeho kolegovia na koronavírusové častice v tkanive penisu. To zapadá do nálezov z predchádzajúcej štúdie uskutočnenej tímom, v ktorej dokázali detekovať vírus v testikulárnom tkanive predtým infikovaných ľudí. V súčasnej štúdii tiež zistili príznaky endoteliálnej dysfunkcie, hoci k infekcii došlo už pred šiestimi až ôsmimi mesiacmi. Dvaja ďalší muži bez skúseností s Covid-19, ktorí tiež podstúpili operáciu protézy penisu, však nevykazovali žiadne známky týchto vaskulárnych porúch.

Zdroj: SITA/AP Photo/Silvia Izquierdo

Odporúčame dať sa zaočkovať

„To naznačuje, že muži by si mali uvedomiť, že erektilná dysfunkcia môže byť vedľajším účinkom vírusu,“ uviedol Ramasamy v tlačovej správe. Jeho kolega, lekár Eliyahu Kresch, dodáva: „Tieto najnovšie poznatky sú ďalším dôvodom, prečo by sme sa mali všetci snažiť vyhnúť sa Covidu-19. Odporúčame dať sa zaočkovať a inak sa chrániť pred infekciou.“ Takto sa na to pozerá aj Dena Graysonová, odborníčka na infekčné choroby. Už v decembri 2020 varovala v NBC pred erektilnou dysfunkciou súvisiacou s Covidom-19: „V najhoršom prípade môžu tieto dlhodobé účinky pretrvávať po celý život.“ Žiadna z mnohých očkovacích štúdií nepreukázala nič podobné u očkovaných ľudí.

Všeobecne je očkovanie v súčasnosti najlepšou ochranou proti Covidu-19 a následkom choroby, ako uviedol berlínsky virológ Christian Drosten v podcaste „Coronavirus-Update“: „Tento vírus sa stane endemickým, on nezmizne. A ktokoľvek, kto sa teraz aktívne rozhodne napríklad proti očkovaniu, nevyhnutne sa nakazí.“ Pretože opatrenia by sa v určitom okamihu mohli ešte zmenšiť. "Potom vírus cirkuluje v populácii. Bude cirkulovať v krku očkovaných ľudí, ktorí si ani nevšimnú, že sú nositeľmi vírusu.“ Potom to zasiahne ľudí, „ktorí nie sú očkovaní“.

Zdroj: Getty Images

Je otvorená otázka, koľko mužov je postihnutých

Koľko mužov ovplyvňuje tento Long-Covid-Symptom, sa v súčasnosti nedá presne vyčísliť. Existujú však dôkazy, že je to reálne. Napríklad francúzsky sexuológ a vedecký koordinátor online platformy lekárskeho poradenstva pre sexuálne zdravie mužov, ktorý má internetovú stránku Charles.co, zaznamenal od začiatku pandémie výrazný nárast, ako píše Higgs.ch. Podľa štúdie vedcov z rímskej univerzity sa erektilná dysfunkcia vyskytuje výrazne častejšie u pacientov s Covid-19 ako u ľudí, ktorí neboli infikovaní Sars-CoV-2.