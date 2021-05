Testovanie odhalilo: Tieto vakcíny účinkujú aj proti indickej mutácii KORONAVÍRUSU

Podľa americkej štúdie sú vakcíny od spoločností Pfizer/Biontech a Moderna vysoko účinné proti dvom variantom indického vírusu B.1.617 a B.1.618. „Zistili sme, že protilátky vakcíny boli proti variantom trochu slabšie, ale nie natoľko, aby sme verili, že by to malo zásadný vplyv na schopnosť vakcíny chrániť,“ uviedol spoluautor štúdie Nathaniel Landau.

Štúdia NYU Grossman School of Medicine a NYU Langone Center zatiaľ nebola nezávisle recenzovaná. Bez takéhoto postupu vzájomného hodnotenia s cieľom zabezpečiť vedeckú kvalitu je správnosť štúdie stále nejasná, a preto je jej informačná hodnota obmedzená.

Výskum v laboratóriu

Vedci pre svoju štúdiu odobrali vzorky krvi očkovaným osobám a v laboratórnych podmienkach ich vystavili umelo vyrobeným časticiam pseudovírusu. Podľa Landaua vedci zistili, že počet protilátok pri indických variantoch bol nižší. „Ale bolo dosť tých, ktoré fungovali, preto si myslíme, že vakcíny budú veľmi dobre chrániť.“

Variant koronavírusu B.1.617, ktorý bol prvýkrát objavený v Indii, sa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) už rozšíril do desiatok krajín a na všetky kontinenty. Novší variant B.1.618 sa výrazne rozšíril aj v Indii. WHO klasifikovala B.1.617 ako „znepokojujúci“, pretože variant by mohol byť nákazlivejší a tiež menej citlivý na protilátky.

Vírus, ktorý spustil globálnu pandémiu koronavírusu, už prešiel tisíckami mutácií, z ktorých niektoré sú znepokojujúcejšie ako iné. India ohlásila výskyt genómu B.1.617 do sekvenčnej databázy Global Initiative for Sharing All Influenza Data (Gisaid) po prvýkrát v októbri 2020.