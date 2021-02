ŠOKUJÚCA VÝPOVEĎ funkcionára SIS: Šéf NAKA mi odovzdal utajované informácie o vyšetrovaní úkladnej vraždy svojho podriadeného

Bývalému prvému námestníkovi Slovenskej informačnej služby hrozí doživotný trest pre vydieranie. Zadržali ho počas akcie JUDÁŠ elitní policajti NAKA v decembri 2020. Hrozba vysokého trestu bola pre neho zrejme veľkou motiváciou na to, aby začal spolupracovať s políciou pri odhaľovaní iných trestných činov. Aktuálne je vo väzbe v Justičnom paláci v Bratislave. Odtiaľ ho podľa našich informácií vozia na výsluch do budovy NAKA.

Bývalý prvý námestník Slovenskej informačnej služby Boris Beňa obvinený v kauze JUDÁŠ začal spolupracovať s políciou. Zdroj: TASR

Výmenou za informácie o trestnej činnosti žiada úľavy v trestnom konaní aj prepustenie z väzby na slobodu. Boris Beňa preto začal vypovedať pekne zostra. Po výpovedi o Milanovi Lučanskom, bývalom šéfovi SIS Antonovi Šafárikovi, bývalom šéfovi kontrarozviedky si na mušku zobral stále úradujúceho riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry Branislava Zuriana. Všetko to podľa slov bývalého prvého námestníka SIS začalo v auguste 2020.

Bolo to krátko po odchode kajúcnika Ľudovíta Makóa z pozície šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy. Vtedy sa k Makóovi podľa jeho vlastnej výpovede dostala informácia z polície, že sa okolo jeho osoby niečo deje. Zástupca riaditeľa Zvláštnych policajných činností Norbert Paksi, ktorý pre neho a ďalších ľudí vynášal informácie z prostredia polície, bol práve na dovolenke v Chorvátsku.

Nervózny Ľudovít Makó v augustový večer zatelefonoval jednému z najmocnejších ľudí tajnej služby Borisovi Beňovi. „...poprosil ma, či nemám informáciu, či sa voči jeho osobe nevedie nejaké konanie na NAKA, pretože od svojho kamaráta, ktorý na NAKA pôsobí, dostal už dvakrát informáciu, že sa okolo jeho osoby niečo deje. Ja som takúto informáciu nemal, ale sľúbil som mu, že sa ju pokúsim zistiť,“ opísal vyšetrovateľovi NAKA začiatkom januára Boris Beňa okolnosti vyzradenia utajovaných skutočnosti, pre ktoré je aj on sám vyšetrovaný.

„Ja som ešte v ten večer zavolal pani prvej viceprezidentke (gen. Jana Maškarová) a opýtal som sa jej, či NAKA nezačala realizovať v nejakej veci pán Makóa, kde mi ona odpovedala, že niečo sa pravdepodobne deje, ale nemá konkrétnu vedomosť, o aký prípad ide, vie len, že NAKA si žiadala kapacity na nasadenie ITP, aby som skúsil kontaktovať riaditeľa NAKA, ktorý určite bude vedieť bližšie podrobnosti,“ opísal Beňa detaily rozhovoru medzi ním a Janou Maškarovou.

Riaditeľa NAKA Branislav Zurian bol blízkym priateľom Milana Lučanského. Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Telefonát a stretnutie so šéfom NAKA Zurianom

Po tomto telefonáte už podľa vlastnej výpovede kontaktoval riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry Branislava Zuriana. „... zavolal som riaditeľovi NAKA, ktorý mi povedal, že je to pravda, že začali vyšetrovanie vo veci, kde ako podozrivý vystupuje pán Makó a sú tam nasadené ITP (odpočúvanie) a že mi bližšie vysvetlí na osobnom stretnutí, ktoré sme si dohodli na druhý deň v kaviarni v centre mesta,“ pokračoval vo svojej výpovedi exsiskár Boris Beňa a objasnil okolnosti, za ktorých sa dostal až k najtajnejším informáciám, ktoré sa Ľudovít Makó nemal nikdy dozvedieť.

„Stretli sme sa v kaviarni v centre mesta, ktorá sa nachádza medzi klenotníctvom Sheron, ako sa ide okolo SND starého a potom za Čumilom doľava, ako je tá ulica, po 150 metroch vpravo, kde hneď pri vstupe sa nachádza barový pult, je to malá kaviareň, sú tam knihy, založená knižnica knihami, tam sme sa stretli niekoľkokrát....,“ priblížil miesto stretnutia so Zurianom príslušník SIS obvinený z vydierania a pokračoval. „Na tomto stretnutí mi povedal, že bolo začaté trestné stíhanie vo veci úkladnej vraždy, kde mal ako podozrivý stupovať pán Makó a ITP (odpočúvanie) bolo nasadené na neho a spoločne aj ďalšie štyri osoby,“ prezradil riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry Branislav Zurian príslušníkovi SIS detaily z prípadu, ktoré boli pod stupňom utajenia VYHRADENÉ.

Informácie pre hlavného podozrivého z vraždy

Boris Beňa sa vyšetrovateľovi NAKA v januári 2021 priznal, že informácie od Zuriana odovzdal priamo v centrále Slovenskej informačnej služby hlavnému podozrivému v prípade vyšetrovania úkladnej vraždy Ľudovítovi Makóovi. „Ja som potom túto skutočnosť osobne oznámil pánovi Makóovi, ktorý bol u mňa v kancelárii, kde mi on vysvetľoval, že to celé bolo úplne inak, že je to hlúposť.”

Bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa zadržali koncom septembra 2020 pri akcii BOŽIE MLYNY. Zdroj: TASR - Ján Krošlák

Potom už do prípadu vstúpil zástupca šéfa Zvláštnych policajných činností Norbert Paksi, ktorý sa podľa Borisa Beňu práve vrátil z dovolenky z Chorvátska. „O niekoľko dní ma potom navštívil u mňa v kancelárii pán Paksi, s ktorým sme mali vopred dohodnuté stretnutie. Po príchode mi oznámil, že bol v Chorvátsku a nemohol prísť skôr a že ho celá táto situácia mrzí, pretože on s Lajom Makóom vychádzal vždy dobre a určite by mu dal vedieť, že sú na neho nasadené ITP (odpočúvanie) a keďže vie, že ja som s ním v kontakte, poprosil ma, aby som mu odovzdal lístok, na ktorom boli odovzdané mená, tých mien bolo 5 a že to všetko sú ľudia, na ktorých boli nasadené ITP v tomto prípade. Z tých mien si pamätám mená Ľudovíta Makóa a pána Mariána Kočnera (pozn. red. menovca známeho podnikateľa), ostatné mená som ja nepoznal, a tak som si ich nezapamätal, viem, že to bolo 5 mien, tento lístok som osobne odovzdal pánovi Makóovi,“ uzavrel bývalý elitný siskár Boris Beňa svoju výpoveď s tým, že s Paksim ešte spolu zavolali Makóovi, aby sa na Paksiho nehneval, lebo o Makóovi vedeli, že je vznetlivý.

Zurian obvinenia odmieta

V tejto súvislosti sme telefonicky oslovili aj riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry Branislava Zuriana, ktorého sme sa pýtali, či je pravda, čo tvrdí Beňa vo výpovedi, a teda, či vynášal informácie o úkladnej vražde vyšetrovateľa NAKA. "Nie, tieto informácie sa nezakladajú na pravde, ja sa k tomu vyjadrím určite vyšetrovateľovi," povedal pre Topky.sk Zurian.

Branislav Zurian s bývalým policajným prezidentom Milanom Lučanským Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Šéf NAKA prezradil, že je aktuálne na dovolenke. No potvrdil naše informácie, že minulý týždeň už minimálne jeden výsluch pred vyšetrovateľom NAKA absolvoval. "Áno, ale to bolo v inej trestnej veci. Bol som vypovedať ako svedok," povedal Zurian.

Vyšetrovanie vraždy elitného vyšetrovateľa

Šokujúce je, že z uznesenia o vznesení obvinenia prvému námestníkovi Slovenskej informačnej služby v kauze JUDÁŠ vyplýva, že informácie, pre ktoré sa Boris Beňa stretol so šéfom NAKA Branislavom Zurianom, súviseli s vyšetrovaním úkladnej vraždy elitného vyšetrovateľa NAKA Jána Čurillu. Ten sa napríklad podieľal na odhaľovaní trestnej činnosti zločineckých skupín slovenského podsvetia, ako sú obávaní piťovci či takáčovci. „JUDr. Boris Beňa spôsobom odporujúcim zákonu zadovážil pre osobu JUDr. Ľudovíta Makóa, ako pre osobu podozrivú z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy, neoprávnený prospech, spočívajúci v oboznámení sa JUDr. Ľudovíta Makóa so skutočnosťami, ktoré boli obsahom vyšetrovacieho spisu, ako aj so skutočnosťami vedenými v osobitnom režime utajenia, ktoré sú označené stupňom utajenia VYHRADENÉ, pričom JUDr. Boris Beňa takto konal v úmysle umožniť JUDr. Ľudovítovi Makóovi včas realizovať opatrenia smerujúce k zakrytiu jeho prípadnej trestnej činnosti a zamedzeniu jej odhalenia, resp. minimálne sťažiť dokumentovanie tejto trestnej činnosti zo strany orgánov činných v trestnom konaní,“ píše sa v uznesení o vznesení obvinenia z decembra 2020, pre ktoré skončil bývalý prvý námestník SIS Boris Beňa vo väzbe.