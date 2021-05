Chronicky chorí pacienti sa očkovania proti COVIDU nemusia báť: VIDEO Ministerstvo uviedlo dôvody

Pozrite si video, v ktorom infektológ Peter Sabaka a primár Július Hodosy vysvetľujú, prečo by starší a chorľavejší ľudia nemali očkovanie proti covidu odkladať.

Ak máte vy či vaši blízki chronické ochorenia, nie je to dôvod na obavy z očkovania. Skonštatoval to rezort zdravotníctva s tým, že chronické ochorenia vo všeobecnosti predstavujú vyššie riziko pri ochorení covid-19. Chronicky chorí pacienti by sa preto mali dať zaočkovať. „Medzi najrizikovejšie ochorenia patrí hypertenzia, diabetes mellitus, chronická ischemická choroba srdca, spomedzi respiračných ochorení chronická obštrukčná choroba pľúc,“ vymenovali odborníci z ministerstva a podčiarkli, že chronické ochorenia vo všeobecnosti nie sú dôvodom, prečo by sa ľudia mali obávať očkovania.

Starší ľudia mávajú menej časté a miernejšie vedľajšie účinky

Pokiaľ ide o nežiaduce účinky vakcín, ministerstvo zdôraznilo, že starší ľudia mávajú menej časté a miernejšie vedľajšie účinky po očkovaní v porovnaní s mladšími ľuďmi.

Pacientom s chronickými chorobami rezort zdravotníctva odporúča absolvovať očkovanie počas stabilnej fázy ochorenia. „Nemalo by sa očkovať počas akútne zhoršujúceho sa stavu ochorenia. Pacienta po očkovaní treba sledovať cca 30 minút. Je vhodné dodržať odstup 14 dní od podania inej vakcíny za účelom odlíšenia prípadných vedľajších príhod,“ zhrnulo ministerstvo.

Ilustračné foto Zdroj: SITA/Mark Moran/The Citizens' Voice via AP

Autoimunitné choroby a imunointervenčná liečba

Rôzne formy autoimunitných ochorení nepredstavujú podľa rezortu kontraindikáciu pre očkovanie proti covidu. „Užívanie kortikoterapie a imunosupresívnej liečby v závislosti od dávky má potenciál znížiť postvakcinačnú odpoveď. Nezaznamenal sa vyšší výskyt nežiaducich účinkov.“

Ministerstvo tiež uviedlo, že biologická liečba v rukách imunoalergológa (liečba ťažkej bronchiálnej astmy a chronickej spontánnej urtikárie) nepredstavuje riziko pre covid-19 a ani kontraindikáciu pre očkovanie proti covidu.

Acienti s imunodeficienciami

Vakcíny proti covidu nie sú kontraindikované ani pre pacientov s vrodenými aj získanými imunodeficienciami. „Otáznou môže byť stupeň dosiahnutej ochrany v kontexte konkrétnej poruchy imunity a jej závažnosti. Kľúčovým je aspoň parciálne zachovanie špecifickej bunkovej imunitnej odpovede. Očkovanie by malo prebehnúť mimo akútnej febrilnej infekcie či destabilizácie prejavov imunodysregulácie (napr. autoimunitné prejavy, intersticiálny pľúcny proces a pod.),“ podotklo ministerstvo.

Ilustračné foto Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj

Alergické choroby a antialergická liečba

Pacienti, ktorí bojujú s rôznymi formami alergických ochorení, nie sú všeobecne kontraindikovaní pre očkovanie proti covidu. „Kontraindikáciou pre očkovanie vakcínou od Pfizer/BioNtech je závažná forma alergie - anafylaxia - na ktorúkoľvek zložku vakcíny - vakcína obsahuje lipidové zložky (ALC-0315, ALC-0159, fosfocholínový lipid a cholesterol), anorganické zlúčeniny (chlorid draselný a iné), sacharózu a vodu na inj. Súčasťou ALC-0159 je polyetylénglykol (PEG),“ spresnil rezort zdravotníctva.