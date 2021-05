Zvýšenie DPH na 25%: Čo by to znamenalo pre vašu peňaženku?

Bratislava - V posledných dňoch slovenským daňovým systémom otriasa informácia, že Ministerstvo financií pripravuje nový daňový plán, v ktorom by sa daň z pridanej hodnoty (DPH) zvýšila z terajších 20% na hodnotu 25%. Hlavným cieľom plánovaného zvyšovania má byť najmä vyššia finančná podpora rodín s deťmi. Zvyšovanie DPH nie je potvrdené, pracovný portál Kariéra.sk sa ale pozrel na to, čo by to spôsobilo v peňaženkách bežných ľudí a koho by táto situácia najviac ovplyvnila.