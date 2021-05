ROZHOVOR Nočný primátor Bratislavy: O bezpečnosti mesta aj o tom, odkiaľ sa pozná s Matúšom Vallom

BRATISLAVA - Už niekoľko týždňov má hlavné mesto funkciu nočného primátora. Stal sa ním Martin Královič, ktorý predtým organizoval letné festivaly. Okrem funkcie nočného primátora je aj poradcom Matúša Valla pre bezpečnosť. Niektorí ho v poslednom období mohli stretnúť večer v centre mesta, kde spolu s mestskými a štátnymi policajtami kontroluje dodržiavanie pandemických opatrení. Bratislavským prevádzkam chce mesto dávať certifikáty bezpečnosti a zároveň im aj platiť školenia bezpečnosti. Čo vlastne robí nočný primátor? Aký je jeho plat a dostáva aj nočné príplatky? Topky.sk spolu so STAND UP komikom Ivom Ladižom Ladižinským „polovážne“ vyspovedali nočného primátora Martina Královiča.

Funkcia nočného primátora je prevzatá z väčších svetových metropol. Je Bratislava na úrovni svetových metropol, že skutočne potrebujeme nočného primátora?

Neviem, podľa akého rebríčka by sme porovnávali, či sme na úrovni svetových metropol. Myslím si, že Bratislava a aj iné mestá potrebujú osobu, ktorá bude manažovať a riadiť nočný život v meste. Bratislavský primátor sa rozhodol zastrešiť túto oblasť funkciou nočného primátora, do ktorej ma prizval na jeseň minulého roka. Predpokladám, že iné mestá budú možno časom nasledovať Bratislavu.

Máte aj nejaké „nebezpečné“ tetovanie?

Tetovanie nemám, ale mám označenie nočný primátor. Takú reflexnú pásku, ktorú majú policajti pri zásahoch. Dávam si ju v niektorých prípadoch v noci, pri hliadkach s mestskými a štátnymi policajtami, aby som bol identifikovateľný.

Čo robí nočný primátor? Čo je jeho náplňou?

Mojou úlohou je manažovať, riešiť a zlaďovať nočný život Bratislavy. Je to o koordinácií a zlaďovaní potrieb kľúčových hráčov nočného života. Bavíme sa o rezidentoch, obyvateľoch mesta. A to nielen Starého Mesta, ale mesta ako takého, ktorých logická a prirodzená požiadavka je, že chcú mať pokojné a kľudné lokality. Je tu aj požiadavka užívateľov mesta, návštevníkov, zahraničných turistov, ktorí sa chodia baviť do ulíc Bratislavy. Nie menej dôležitá je mestská alebo štátna polícia, ktoré niečo čakajú od nočného života a ľudí, ako sa budú správať. A v neposlednom rade sú to prevádzky, majitelia podnikov, bezpečnostná služba podnikov. Každá z týchto skupín má nejakú svoju predstavu, ako bude nočný život fungovať. Mojou úlohou je ich počúvať, vytvoriť priestor, aby medzi sebou diskutovali. Aby sa požiadavky zlaďovali a nastavili sa jasné pravidlá.

Do minulého štvrtka bol zákaz vychádzania po ôsmej hodine. Aký význam mal nočný primátor a čo ste dovtedy robili?

S Matúšom Vallom sme sa rozprávali, akú úlohu má nočný primátor v čase pandémie. Pracujem aj ako poradca primátora pre bezpečnosť. Funkciu nočného primátora komunikujeme až teraz, keď sa uvoľňujú opatrenia. Množstvo mojej práce doteraz súviselo s mestskou políciou, ktorá má od začiatku roka nového náčelníka. Denno- denne riešime zásadnú transformáciu. Mestská polícia je priamy nástroj mesta, ktorým vie mesto presadzovať bezpečnostnú politiku.

Terasy sú aktuálne otvorené do deviatej hodiny. Kontrolujete večer poriadok a dodržiavanie opatrení?

Áno, aj. Naozaj posledné noci som strávil s hliadkami mestskej a štátnej polície v teréne.

Čo je to do noci?

Štandardne do polnoci, do jednej rána. Bol som prítomný aj pri väčšom zásahu. Vtedy som išiel spať o tretej ráno.

Skúste byť konkrétnejší. O aký zásah išlo?

Bol to zásah v jednom z podnikov v centre Bratislavy, kde prichádzalo k zásadnému porušovaniu epidemiologických opatrení a aj otváracích hodín.

