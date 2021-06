Premiér sa so zástupcami samospráv dohodol na kvartálnych stretnutiach

Premiér Eduard Heger sa dohodol so zástupcami samospráv

BRATISLAVA - Premiér Eduard Heger (OĽANO) sa dohodol so zástupcami samospráv, Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), Úniou miest Slovenska (ÚMS) a združením samosprávnych krajov SK8, na pravidelných kvartálnych stretnutiach. Predseda vlády to oznámil vo štvrtok po prvom takomto stretnutí na Úrade vlády SR s tým, že ak na Slovensku očakávame úplnú obnovu, bez spolupráce centrálnej vlády a samospráv to nepôjde.