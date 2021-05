Sputnik V obstál v testoch v Maďarsku: Rusi žiadajú od ŠÚKL-u ospravedlnenie! Danko pripomína zásadnú vec

Dovoz Sputnika V začiatkom marca na Slovensko prehĺbil nielen vládnu krízu, ktorá vyústila do výmeny premiéra, ale vyvolal tiež spory medzi Bratislavou a Moskvou. Ruská strana predtým tvrdila, že Slovensko porušilo kontrakt na dodávku tým, že testovalo očkovaciu látku v slovenskom laboratóriu, ktoré nie je súčasťou siete oficiálnych laboratórií Európskej únie.

Text zmluvy o nákupe Sputnika V, ktorú ministerstvo zdravotníctva zverejnilo koncom apríla, ale podmienku ohľadom vykonávania testov iba v oficiálnych laboratóriách EÚ neobsahuje. Napriek tomu sa Slovensko obrátilo so žiadosťou o pomoc pri testoch Sputnika V na Maďarsko, ktoré takýmto registrovaným laboratóriom disponuje.

Zdroj: SITA/Zoltan Mathe/MTI via AP

"Dostali sme z maďarskej strany výsledky testov, ktoré sú v poriadku. V ďalšom kole budeme komunikovať s našimi odborníkmi a hlavne s ruskou stranou," povedal Lengvarský. Na konci apríla si Rusko vyžiadalo na kontrolu vzorky Sputnika V, ktorý bol dodaný na Slovensko. Kontrola by mala trvať jeden mesiac. K testom Sputnika V pristúpilo Slovensko kvôli tomu, že ruská vakcína zatiaľ nebola registrovaná Európskou agentúrou pre lieky (EMA).

Reakcia ruskej strany

Slovak regulator SUKL had earlier falsely claimed Sputnik V they received was not “the same vaccine reviewed in the Lancet”. As the laboratory that SUKL used for incorrect testing was not EU-certified for such testing, the batch was sent to a certified lab in Hungary. — Sputnik V (@sputnikvaccine) May 7, 2021

Po piatkovom oznámení ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského sa na oficiálnej twitterovej stránke vakcíny Sputnik V objavilo hneď niekoľko statusov. Uvádza sa v nich, že certifikované laboratórium EÚ v Maďarsku potvrdilo bezpečnosť a parametre Sputnika V dodaného na Slovensko. "Toto vyvracia predchádzajúce zavádzajúce vyhlásenia slovenského regulátora ŠÚKL," píše sa na sociálnej sieti. Podľa Rusov ŠÚKL predtým nepravdivo tvrdil, že Sputnik V, ktorý dostali, nebol rovnakou vakcínou, ako tá, ktorá bola skúmaná v časopise Lancet.

We also please ask the Slovakian regulator SUKL to issue a public apology for spreading incorrect information about Sputnik V. We also please ask big pharma lobby to stop disinformation campaign against other vaccines. — Sputnik V (@sputnikvaccine) May 7, 2021

"Niektoré médiá použili pri dezinformačnej kampani proti Sputniku V nesprávne a zavádzajúce vyjadrenia necertifikovaného slovenského laboratória. Žiadame všetky tieto médiá, aby informovali verejnosť, že laboratórium certifikované EÚ potvrdilo všetky špecifikácie Sputnika V," vyzvali Rusi a dodali: "Taktiež žiadame ŠÚKL o verejné ospravedlnenie za šírenie nesprávnych informácií o Sputniku V."

Hrozia nám miliónové pokuty

Predseda SNS Andrej Danko, ktorému je téma Sputnika V blízka a často sa k nej vyjadruje, tak urobil aj v piatok a obrátil sa hlavne na expremiéra Igora Matoviča a šéfku ŠÚKL Zuzanu Baťovú. "Bohvie ako sa cíti Baťová, keď ju Rusi vyzvali na ospravedlnenie za klamstvá o Sputniku V. Hrozí totiž, že ak sa Baťová so ŠÚKLom, ale hlavne Matovič so svojimi ministrami zdravotníctva nespamätajú, budeme platiť miliónové škody a nebudeme mať žiaden Sputnik V," uviedol v statuse na Facebooku Danko a pridal aj video s medveďom, ktorý "si to užíva a cíti sa dobre".

Zdroj: FB/Andrej Danko

Čo bude ďalej?

Rusko predtým naliehalo na Slovensko, aby mu dodanú zásielku 200-tisíc dávok Sputnika V vrátilo. Expremiér a terajší minister financií Igor Matovič pôvodne tvrdil, že Rusko žiadalo vrátenie Sputnika V kvôli tomu, že očkovacia látka bola testovaná v neakreditovanom laboratóriu. Neskôr ale Matovič povedal, že oficiálnym dôvodom požiadavky ruskej strany bolo to, že Slovensko za vakcíny včas nezaplatilo. Matovič už ako minister financií v novej vláde premiéra Eduarda Heger rokoval v Moskve o ponechaní ruskej vakcíny na Slovensku.