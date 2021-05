KORONAVÍRUS O Matovičovi už píšu aj svetoznáme noviny: Naivne vraj padol do ruskej pasce kvôli Sputniku!

BRATISLAVA - Bývalý premiér a líder OĽaNO už je predmetom spravodajstva aj vo svetoznámych novinách New York Times. Igor Matovič sa totiž len začiatkom marca postavil spolu s exministrom zdravotníctva Marekom Krajčím na košickom letisku pred kamery a s otvoreným nákladom, ktorým bola ruská vakcína Sputnik V verejnosti oznámil, že očkovanie sa vďaka nemu zrýchli. Odvtedy sa už mnohé zmenilo a Matovič bol pre to dokonca aj v Moskve či v Budapešti. Teraz sa mu venujú známe americké noviny, ktoré tvrdia, že sa naivne nechal vtiahnuť do ruskej pasce!

Pasca pritom nemá byť nová, ale mala byť vymyslená už veľmi dávno. Očividne sa čakalo len na zámienku. Matovič sa podľa New York Times mal stať obeťou ruskej propagandistickej pasce.

Ruská diplomacia pomocou vakcíny vraj rozdelila národy

"Politický zmätok, ktorý nasledoval, bol príkladom ruskej vakcinačnej diplomacie, ktorá rozdelila národy naprieč celou Európou," píše svetoznáme americké médium. Slovensko pritom v čase, keď už nás pristálo prvých 200-tisíc dávok Sputnika zápasilo s rekordnými úmrtiami na koronavírus a boli sme dokonca nelichotivo prví na svete v počte úmrtí pri prepočte na jeden milión obyvateľov. Prví sme boli neskôr aj v počte hospitalizácií.

Jeho úsilie ho stálo funkciu, len pár dní po prijatí obrannej stratégie

Noviny pripomínajú, že krok Matovič prijať vakcínu Sputnik takým spôsobom, akým to prebehlo, ho pripravilo o funkciu, a to všetko len pár mesiacov od iného, diametrálne odlišného kroku. "Úsilie slovenského premiéra Igora Matoviča však čoskoro vybuchlo, čo ho stálo funkciu a takmer celú jeho vládu - len tri mesiace po prijatí novej bezpečnostnej stratégie založenej na jednoznačnej podpore NATO a ostražitosti Ruska," píše denník.

Zdroj: SITA/Marek Lukáč

"Rozhodnutie pána Matoviča, vtedajšieho slovenského predsedu vlády, objednať dva milióny dávok Sputniku V, nastavilo krajinu k odporu s názorom Európskej únie a priviedlo jednu z najohrozenejších prozápadných vlád východnej Európy na pokraj kolapsu takmer skôr ako ostatných mladších partnerov. Príchodom Sputnika bola tiež pobúrená aj jeho koalícia," pripomínajú noviny.

Namiesto potlesku čelil Matovič revolte vlastných ministrov

New York Times nezabudol ani na dôsledky tejto krízy, ktoré skončili jeho odchodom a predtým bol ešte poriadny nepokoj v koalícii. "Namiesto potleskov čelil pán Matovič revolte svojich vlastných ministrov, ktorí ho obvinili z toho, že uzavrel dohodu s Ruskom poza ich chrbát, prelomil pozíciu európskeho bloku a podľahol tomu, čo jeho minister zahraničia Ivan Korcok označil za ruský "nástroj hybridnej vojny", ktorý "spochybňuje spoluprácu s Európskou úniou"," pripomína svetu známe médium.

"Myslel som si, že ľudia budú vďační za to, že som priniesol Sputnik na Slovensko,“ pripomínajú Matovičovo vyjadrenie z posledného obdobia. "Namiesto toho sme dostali politickú krízu a stal som sa nepriateľom ľudu," poľutoval sa dnes už minister financií.

Pád do ruskej pasce

New York Times pri tejto príležitosti oslovilo aj známeho slovenského politológa Pavla Baboša. Matovič podľa jeho slov nebol "nikdy proruský", ale "veľmi naivný". Bol to vraj len zúfalý spôsob, ako spomaliť pandémiu a zvýšiť svoje klesajúce preferencie. "Padol do pasce, ktorú pripravila ruská propaganda," tvrdí Baboš pre NYT.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Expremiér Matovič sa posmieval obvineniam, že ho Moskva využila pri presadzovaní svojej vlastnej geopolitickej agendy. "Rusi nám chceli pomôcť, ale namiesto toho, aby sme im poďakovali, sme povedali: Ste hlúpi a podvádzate ľudí po celom svete," vyjadril sa vicepremiér Matovič.

V ruskom hľadáčiku sme údajne boli už dlho

New York Times už len dodal, že ruské záujmy boli v prípade Slovenska už dlhodobé a neprišli zo dňa na deň. "To, že Rusko bolo zamerané na Slovensko ako miesto na rozšírenie úzkeho predmostia Sputniku v Európe, bolo zrejmé dávno predtým, ako sa pán Matovič rozhodol objednať vakcínu. Peter Köles, riaditeľ slovenského Inštitútu pre bezpečnostnú politiku, ktorý sleduje ruské dezinformácie, uviedol, že je to zrejmé z posúvaného posolstva, ktoré vypumpovala plejáda alternatívnych médií na Slovensku, ktoré bežne odrážajú ruský pohľad na svet a sú skeptickí k názorom prozápadnej vlády na Slovensku," píše sa ďalej v článku.

Médium spomína alternatívne médiá aj kvôli tomu, že aj im nebola cudzia antivaxerské agenda a šírili sa dokonca zvesti o "čipovaní obyvateľstva". "Zrazu, keď Putin oznámil Sputnik, všetko sa zmenilo," uviedol pán Köles. Aj keď sú proruské médiá stále skeptické voči západným očkovacím látkam, prešli od odsúdenia všetkého očkovania k chvále Sputniku V ako záchrancu Slovenska," dodáva NYT.

Mal počkať, no namiesto toho urobil niečo iné

NYT prízvukuje aj to, že Matovič mal čakať, kým Európska lieková agentúra odobrí používanie Sputnika a až tak sa odhodlá ho kúpiť. "Keď Matovič vo februári prevzal myšlienku dovozu Sputniku do svojej vlády, bolo mu povedané, aby počkal, kým Európska agentúra pre lieky dá zelenú. Pokračoval bez ohľadu na to a rozhodol, že zatiaľ čo vláda ako celok musí dodržiavať európske pravidlá, jeho minister zdravotníctva (Marek Krajčí, pozn. red.), ktorý medzičasom odstúpil, mal právo nariadiť Sputniku výnimku na jeho používanie. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus uviedol, že o dodávke sa dopočul iba pár hodín pred jej doručením. "Sputnik je vakcína, ktorá zachraňuje životy, problém však je: Ako sa dostala na Slovensko?“ povedal Klus v rozhovore," dodáva aj zvyšok príbehu svetoznáme médium.

Poníženie na záver

Príbeh mal aj svoje rozuzlenie, ktoré NYT tiež spomína. "Rozruch po príchode Sputnika bol rýchly a zúrivý. Aby Matovič udržal svoju krehkú koaličnú vládu nad vodou, rozhodol sa 30. marca odstúpení z pozície premiéra a vymenil sa so svojím ministrom financií (Eduardom Hegerom, pozn. red.), čo vyzerá ako ponižujúca degradácia," dodáva NYT.