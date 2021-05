Vytýčili termín procesu s Pavlom Ruskom v prípade prípravy vraždy Klaus-Volzovej

Podľa rozpisu činnosti OS Bratislava II by sa malo pojednávanie uskutočniť 10. júna. Proces je naplánovaný, tak ako aj v minulosti, do Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave. Vo februári aj v apríli boli pojednávania zrušené z dôvodu protiepidemických opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Vo veci sa naposledy konalo koncom novembra 2020, keď vypovedala bývalá riaditeľka kancelárie expredsedu vlády SR Vladimíra Mečiara Anna Nagyová a ďalší svedkovia.

V kauze prípravy vraždy figuruje ako hlavný obžalovaný Pavol R., bos skupiny sýkorovcov Róbert Lališ alias Kýbel, na doživotie odsúdený Mikuláš Černák a jeho spoločník Miloš Kaštan. Vraždu si mal objednať podľa obžaloby Pavol R. u Černáka, ktorý mal do nej zaangažovať bratislavskú skupinu sýkorovcov. Prvé pojednávanie sa vo veci začalo koncom mája 2019. Kýbel i Pavol R. účasť na príprave vraždy popreli. Černák a Kaštan sa k činu priznali.

Pavla Ruska a podnikateľa Mariana Kočnera odsúdil 12. januára 2021 Najvyšší súd (NS) SR na 19-ročné tresty odňatia slobody v kauze televíznych zmeniek. Trest si Pavol Rusko odpykáva v ústave s maximálnym stupňom stráženia.