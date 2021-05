Premiér Heger prehovoril o tom, čo si myslí o Matovičových statusoch

Matovič je predseda strany, má právo komentovať akékoľvek veci

Heger tvrdí, že pod Matoviča spadajú ministri za OĽANO, teda aj šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský, ktorý je nominantom hnutia. "Predseda strany má právo komentovať akékoľvek veci a toto je veľmi politicky citlivá otázka," uviedol s tým, že Matovič vyjadril len svoj názor. "Nevidím v tom problém. Povedal to, čo hovoríme všetci, aby boli uprednostnení starší ľudia," podotkol.

Matovič na sociálnej sieti napísal, že verí, že ministerstvo zdravotníctva nepripustí blamáž, aby ešte predtým, ako budú zaočkovaní starí ľudia a chronicky chorí, ktorí chcú byť zaočkovaní, bol zaočkovaný čo i len jeden zdravý 16- či 17-ročný tínedžer vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech alebo od spoločnosti Moderna. "Bol by to znak úplného zlyhania zdravého rozumu, ministerstva a malo by to patričné a nemilosrdné následky," uviedol.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

V piatok neskoro večer sa rozhodlo ministerstvo zdravotníctva preplánovať termíny záujemcom o očkovanie, ktorí sú mladší ako 18 rokov, na iný termín. Uvoľnené kapacity budú pridelené záujemcom, ktorí sa zaregistrovali neskôr a spĺňajú podmienku veku nad 60 rokov, a tiež chronicky chorým pacientom. Chyba podľa Hegera bola, že mladí dostali pozvanie na vakcináciu, nie, že sa zaregistrovali do Čakárne.

Napätie je v únosnej miere esenciou politiky

Premiér za problematické považuje skôr osobné spory v koalícii, pre obsahové spory má pochopenie. Opozíciu poprosí, aby hlasovala za zákon o rozpočtovej zodpovednosti, keďže je aj v jej záujme, aby malo Slovensko zdravé verejné financie. Ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS) povedal, aby nespájal tento zákon so zákonom o daňovej brzde. Za "nevídaný populizmus" opozície považuje konštatovanie, že plošné testovanie stálo Slovensko takmer pol miliardy eur. Zdôraznil, že vďaka nemu sa podarilo odhaliť približne 400 000 osôb pozitívnych na nový koronavírus.

Zdroj: TASR – František Iván

Heger považuje Plán obnovy za veľkú výzvu, bude však potrebné zreformovať zákon o verejnom obstarávaní či stavebný zákon. Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) podľa jeho slov urobila niekoľko opatrení, aby sa eurofondy darilo Slovensku čerpať ľahšie. Či by mal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽANO) zotrvať na svojom poste, je vraj otázka na samotného šéfa rezortu pôdohospodárstva. Predseda vlády hovorí, že Mičovského rezort stojí pred veľkými výzvami. Na jeseň musí potvrdiť akreditáciu a do konca roka musí pripraviť peniaze na najbližšie programové obdobie.

Zdroj: Topky/Maarty

Premiér nie je ochotný pozrieť sa pravde do očí

To, že Eduard Heger považuje napätie za esenciu politiky, svedčí podľa mimoparlamentného Hlasu-SD o jeho neochote pozrieť sa pravde do očí. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková. "Slovensko, ak sa má nadýchnuť a vyjsť z pandemickej a ekonomickej krízy, nepotrebuje predsedu vlády, ktorý uteká pred realitou a snaží sa ju prikrášľovať či doslova dezinterpretovať," uviedla s tým, že Heger v sobotu potvrdil, že je dôstojným pokračovateľom politiky Igora Matoviča a "lož je jeho pracovnou metódou".

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Tvrdí, že koalícia čelí vnútorným konfliktom. Hlas-SD poukázal aj na to, že dvaja ministri neschválili plán obnovy a niektorí vládni poslanci nepodporia programové vyhlásenie vlády (PVV). "Konflikty vo vláde počas roka paralyzovali život krajiny a spôsobili zbytočné straty na životoch," doplnila hovorkyňa strany. Dodala, že Hlas-SD považuje plošné testovanie za zbytočné plytvanie verejnými financiami, za ktoré nesie zodpovednosť aj súčasný predseda vlády.