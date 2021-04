Vodiči, pozor na obmedzenia! Počas víkendov budú opravovať diaľnicu

"Na vozovke sa bude vymieňať asfalt," informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Práce budú vykonávať počas víkendových dní od piatku do nedele, respektíve do pondelkového rána, až do polovice júna.

"Pri oprave vozovky vetiev križovatky Senec bude doprava presmerovaná do voľného pruhu príslušnej vetvy, pričom bude uzatvorený výjazd, respektíve vjazd do križovatky na cestu II/503, v ktorom sa bude vykonávať oprava vozovky. Obchádzková trasa bude vedená po ceste II/503 s otočením na kruhovej križovatke pred vstupom do mesta Senec, respektíve na kruhovej križovatke pri logistických centrách v smere na Pezinok," objasnili diaľničiari. Upozornili takisto, že v prípade nepriaznivého počasia budú práce realizované v náhradných termínoch.