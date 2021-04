V bratislavskej Petržalke sa vykoľajila električka, premávku opäť obnovili

BRATISLAVA - V bratislavskej Petržalke sa v piatok ráno vykoľajila električka. Stalo sa to v obratisku na konečnej Jungmanova. Obratisko je neprejazdné a električky linky 3 sú presmerované. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava na svojom webe.

V smere jazdy do Petržalky, za zastávkou Centrum odbočia električky zo Štúrovej ulice doprava na Jesenského. Pokračujú po Mostovej a Vajanského nábrežie na Šafárikovo námestie a odtiaľ späť po svojej trase do Rače.

"Náhradnú dopravu do Petržalky zabezpečujú autobusy X3. Premávajú po trase Malá scéna, Landererova, Most Apollo, Einsteinova, Jantárova cesta, Bosákova, Most Apollo, Landererova, Malá scéna," spresňuje mestský dopravca. Medzi zastávkami Šafárikovo námestie a Malá Scéna je potrebné sa presunúť pešo.

Premávku obnovili

Premávku električiek do bratislavskej Petržalky po rannom vykoľajení jedného z vozov opäť obnovili. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB). Električka sa v piatok ráno vykoľajila v obratisku na konečnej Jungmanova. Obratisko bolo neprejazdné a električky linky 3 boli presmerované na inú trasu.