Rekonštrukcia štátnej cesty vo Veči spôsobuje problémy v doprave

Ilustračné foto

Zdroj: TASR-Erika Ďurčová

ŠAĽA – Na štátnej ceste I/75 v šalianskej mestskej časti Veča sa začali rekonštrukčné práce. Pozostávajú z frézovania vozovky, ktoré by malo trvať do 4. mája, kladenie novej asfaltovej vrstvy potrvá do 13. mája. Následné zálievky budú trvať jeden deň s minimálnym obmedzením dopravy.