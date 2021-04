KORONAVÍRUS Primár oddelenia to ministrovi Sulíkovi poriadne spočítal: Láskavo nás neurážajte!

Sulík tieto slová zdieľal s verejnosťou na sociálnej sieti začiatkom týždňa, keď sa rozhodovalo o tom, ako sa dotknú ľudí ďalšie zmeny v prípade núdzového stavu. "Nevidíme žiaden dôvod v neefektívnom testovaní a zakazovať chodiť ľuďom napríklad behať po ôsmej večer, keď je ešte svetlo," napísal Sulík.

Slová Sulíka sa dotkli primára oddelenia v jednej z nemocníc

So slovami vicepremiéra mal problém lekár a primár interného oddelenia nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici Milan Kulkovský. Ten je z nich úplne rozčarovaný. "Obdivujem priamosť nepriamosť niektorých našich politikov. Očakávanie úprimných a pravdivých vyjadrení by bolo asi aj na mňa až príliš naivné a ako väčšina, aj ja som z toho vyrástol paralelne s prechodom zo šerblíka na dospelácku mis dobrej nádeje. O to viac ma prekvapili úprimné slová Richrda S., ktorý nahlas pomenoval jediný dôvod trvania núdzového stavu - reťaz na nohách zdravotníkov," opiera sa o status politika Kulkovský.

Urobil z nás besných psov a urazil nás

"Krátkym vyjadrením urobil z lekárov a sestier besných psov, ktorí sa okamžite po ukončení núdzového stavu a sňatí okov rozbehnú z nemocníc kade-tade a opustia svojich pacientov," kritizuje Kulkovský ministra. Primár vyhlásil, že vicepremiér Sulík ich týmto vyjadrením urazil. "My nezostávame na Slovensku preto, lebo nám to niekto prikázal. My nezostávame pri svojich pacientoch preto, lebo musíme. My svoju prácu robíme, lebo ju milujeme. Zostávame tu, pretože pre nás nie sú dôležité peniaze a najmodernejšie zariadenie, ale preto, lebo chceme byť na blízku svojim rodinám a priateľom. Zostávame tu, pretože milujeme Slovensko," vysvetľuje Kulkovský Sulíkovi.

Takto sa to nerobí

Na záver si neodpustil jedno odporúčanie. "Robte Slovensko krajinou lepšou pre život, aby mali mladí ľudia dôvod tu zostať a nevymýšľajte reťaze, ktorými nás tu chcete prikovať. Nehovorte o demokracii, právach, slobode a solidarite, ak chcete problémy riešiť pracovnou povinnosťou, ktorá môže byť kedykoľvek zneužitá vo forme nátlaku na tých, ktorí v najťažších chvíľach bez protestov bojovali v prvej línii. Takto sa to nerobí...," uzavrel status primár Kulkovský.