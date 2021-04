Hrozivá bilancia úmrtí slovenských covidových pacientov: V uplynulých dňoch neprežili ani štyridsiatnici

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) spadajúce pod rezort zdravotníctva na dennej báze prináša štatistiky k výskytu covidu-19 na Slovensku. Údaje o obetiach prichádzajú s oneskorením, pretože sa musia vykonať pitvy a následne spracovať výsledky. Až potom je známe, či bol hlavnou príčinou smrti covid-19.

Od nedele do utorka (25. až 27. apríla) počet obetí vzrástol o 114. Inštitút zdravotných analýz, na ktorý sa odvoláva portál Tvnoviny.sk, priblížil, aká je veková štruktúra ľudí, ktorí zomreli na covid s blížiacim sa koncom druhej vlny epidémie.

Vírus je najnebezpečnejší pre starších pacientov, no umierajú aj mladší

V priebehu uvedeného obdobia (25. až 27. apríla) zomrelo 43 pacientov, ktorí boli vo veku od 70 do 79 rokov. Všetci skonali v nemocniciach. Vo vekovej kategórii od 60 do 69 rokov podľahlo covidu 31 pacientov, pričom jeden z nich umrel doma.

Vo veku od 80 do 89 rokov podľa štatistiky zomrelo 30 infikovaných ľudí (jeden pacient doma a ďalší na nemocničných lôžkach). V najvyššej vekovej skupine od 90 do 99 rokov zomreli v nemocniciach štyria pacienti.

Vo veku od 50 do 59 rokov podľahlo vírusu 6 osôb. Na covid však umreli aj dvaja ľudia, ktorí spadali do kategórie od 40 do 49 rokov. Boj s koronavírusom prehrali na nemocničných lôžkach.