Kulkovský poriadne naložil VŠETKÝM politikom: Zdravotníctvo je na tom zle najmä kvôli vám!

BRATISLAVA – Situácia v nemocniciach je alarmujúca. Môže za to jednak nedostatok lekárov, ale aj nedostatok sestier, kvôli čomu doslova kolabuje zdravotníctvo a situácia je neúprosná. Primár interného oddelenia považskobystrickej nemocnice poukázal na to, že vždy pred voľbami politici sľubujú hory-doly, ale napokon „skutek-utek“.

„Už niekoľko rokov počúvame o veľmi zlej personálnej situácii v zdravotníctve. Riešenia vždy prichádzajú vo volebný rok, sľubujú sa hory-doly, no po voľbách sa rozplynú ako dym z fajky. Fungujúce zdravotníctvo potrebujú všetci. Liberáli, konzervatívci, veriaci, ateisti, fašisti aj komunisti. Pravica, ľavica aj kľavica,“ napísal Kulkovský s tým, že napriek tomu sa nedokážu dohodnúť na dlhodobej koncepcii, ktorá by mala podporu každej vlády.

Zdroj: Getty Images

Ako dodal, väčšina nemocníc funguje na zotrvačnosť, čo sa týka personálu a jediným šťastím pred totálnym kolapsom zdravotníctva je to, že podľa Kulkovského sú lekári „idioti, ktorí si nechajú skákať po hlave a svedomie im nedovolí vykašľať sa na pacientov tak, ako na nich kašlú všetci ostatní“. Poukázal na to, že lekári sú denne atakovaní a sú na nich vyvíjané a kladené príliš vysoké požiadavky.

Na zdravotníctve sa šetriť nemôže

„A keď niekto z dôvodu vyčerpania pochybí, vrhnú sa na neho všetci, na čele s médiami, ako lačné supy. Kedy si konečne zodpovední uvedomia, že spoločnosť nemôže na zdravotníctve šetriť? O zvyšovaní platov sestier počúvame už niekoľko mesiacov. O tom sa ale nemá hovoriť, odkladať ho, má sa urýchlene konať. Vysoko postaveným občanom môže byť pravdaže jedno ako nemocnice vyzerajú, koľko personálu v nich otročí. Keď nás potrebujú, pozornosť pre seba a svojich príbuzných si na úkor ostatných pacientov vybavia,“ uviedol Kulkovský s tým, že na Slovensku chýba niekoľko tisíc sestier a táto situácia sa ešte bude zhoršovať, pretože pre zlepšenie situácie sa prakticky nič nerobí.

Zdroj: Getty Images

Pýta sa, čia vina je to, že väčšina absolventov po tom, ako vyštudujú, doslova berie nohy na plecia a ide robiť do zahraničia. Okrem toho pomenoval aj ďalší problém – že v nemocniciach robia aj takí, ktorých práca evidentne nebaví a nenapĺňa. „A možno to bolo spočiatku inak, no realita sa stala rozbuškou ich vyhorenia. Ničia aj úsilie zodpovedných a konajú tak preto, lebo si veľmi dobre uvedomujú, že ich nemá kto nahradiť. Pre vedúcich pracovníkov je to veľmi frustrujúce. Nežijeme v romantizme, ľuďom nestačí pohladenie a vďaka,“ upozornil Kulkovský s tým, že ak chcú žiť a nie len prežívať, musia si vedieť na život aj zarobiť.

Zdroj: Getty Images

Na čo čakáme?

„Nebuďme naivní alibisti, jedinou motiváciou sú peniaze. Ak chceme do zdravotníctva prilákať viac ľudí, musíme im ponúknuť viac (a pravdaže nie len im, rovnako je na tom napríklad aj školstvo). Na to bolo ale už včera neskoro. Na čo čakáme? Kým sa začnú zatvárať oddelenia? Na čo sa vyhovoríme? Že sa musí oddelenie zatvoriť pre akútnu potrebu maľovania, ako sa to často robilo? Alebo bude vinníkom vedúci oddelenia, či riaditeľ, ktorý má za úlohu “zvýšiť príjmy a znížiť náklady”?“ pýta sa následne. Poukázal aj na to, že čo si majú myslieť čerství absolventi vysokých škôl v lekárskom odbore, ak prídu do regionálnych nemocníc, kde začnú ako chirurgovia a skončia v úplne inom odbore, kvôli reprofilizácii nemocníc.

Zdroj: Getty Images

Okrem toho, diskusia na túto tému im zrejme veľa istoty do života nedáva. „Názory sa menia rýchlo. Príkladom je aj bývalý premiér, ktorý mení názory na reprofilizáciu podľa aktuálnych nálad voličov na sociálnych sieťach. Zo dňa na deň nájdeme milióny na zbytočnosti, ďalšie bude štát vyplácať akože nespravodlivo väzneným. Milión sem, milión tam. Tam, kde sú potrebné, sa nájsť nemôžu,“ dodal s tým, že takmer na dennom poriadku sa orgány činné v trestnom konaní chvália úspechy v boji s korupciou, pričom odsúdili lekára, ktorý prijal ako dar od pacienta hus, či futbalového funkcionára, ktorý prevzal bedňu plnú jabĺk, ale tých, ktorých majú vyšetrovať, nechávajú behať po slobode.

Podľa Kulkovského sú to najmä páni v oblekoch, ktorí behajú s krabicami naplnenými bankovkami a občanov majú za hlupákov. „Ach. Do ri**. Prepáčte, ale som nasratý. Medicínu sme študovali, lebo sme chceli liečiť. Viac než medicíne sa ale denne musíme venovať krízovému personálnemu manažmentu. Ak by to bolo možné, ten povestný bič z hovna by zdravotník určite uplietol. Na výkaly sme zvyknutí a presne vieme, koho by sme ním aj vyšibali,“ uzavrel Kulkovský.