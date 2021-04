Vynaliezavosť Slovákov nemá hraníc: Očkovanie s výhodami! V inzeráte ponúkajú 100 EUR za seniora

BRATISLAVA - Od 1. mája by sa malo v očkovaní na Slovensku spraviť niekoľko zmien. Okrem toho, že do čakárne sa budú môcť prihlásiť aj mladší ľudia, k očkovaniu proti ochoreniu Covid-19 sa môžete dostať aj inak. Napríklad, že budete sprevádzať svoju babku alebo dedka.

Osoby nad 18 rokov, ktoré budú na očkovanie sprevádzať seniora, môžu požiadať, aby rovno zaočkovali aj ich. Táto úprava však ešte nie je platná, pretože najskôr sa musia upraviť podmienky a vydať vyhláška. Niektorí ľudia sa však takéhoto "prednostného" zaočkovania dožadujú už teraz, prípadne sú ešte vynaliezavejší.

Niektorí nemajú to šťastie, že majú ešte žijúcich starých rodičov, prípadne ich majú už zaočkovaných. A práve takí ľudia sa rozhodli, že nič nenechajú na náhodu! Po ozname, že by sa mohli ako sprievod zaočkovať spolu so seniorom, sa internetom začali šíriť inzeráty, v ktorých ľudia hľadajú seniorov, ktorých by mohli na očkovanie sprevádzať.

Ako upozornila RTVS, niektorí ponúkajú za sprievod aj finančnú odmenu. "Budeme sprevádzať vašu babku/dedka na očkovanie a zaplatíme za to 100 €. Nás ako sprievod zaočkujú tiež," píše sa v jednom inzeráte na známom portáli. V tomto prípade chcel pán zaočkovať svoju manželku po pôrode a pre televíziu uviedol, že na inzeráte nevidí nič zlé.

Vyhláška ešte nie je v platnosti

Takéto inzeráty nie sú nezákonné, ale ministerstvo zdravotníctva aj tak upozorňuje občanov, aby systém nezneužívali. Okrem toho, daná vyhláška ešte nie je v platnosti.

"Aktualizácia očkovacej vyhlášky má za cieľ urýchliť očkovanie ľudí, ktorí sú najviac ohrození ochorením COVID-19. Vyhláška ešte nie je platná, aktuálne je na pripomienkovaní. Predpokladaný termín účinnosti aktualizovanej vyhlášky je 1. máj. Prosíme vás preto, aby ste sa zatiaľ nedožadovali očkovania ako sprievod vo vakcinačných centrách, pretože možné to bude až po tom, ako vyhláška vstúpi do účinnosti," informovalo ministerstvo zdravotníctva.