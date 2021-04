KORONAVÍRUS Do čakárne sa prihlásilo už viac ako 77-tisíc ľudí od 16 do 40 rokov

Očkovanie proti koronavírusu

Zdroj: SITA/Attila Balazs/MTI via AP

BRATISLAVA - Do čakárne na očkovanie sa do štvrtka do 11.00 h prihlásilo 77.126 ľudí vo veku od 16 do 40 rokov. Vyplýva to z informácie, ktorú poskytla hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Veronika Bauch.