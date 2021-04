KORONAVÍRUS Vakcína pre deti vo veku 12-15 rokov bude zrejme dostupná už v júni

FRANKFURT - Protikoronavírusová vakcína nemeckej firmy BioNTech vyrábaná v spolupráci s partnerskou americkou spoločnosťou Pfizer bude v EÚ od júna pravdepodobne dostupná aj pre deti vo veku od 12 do 15 rokov. S odvolaním sa na štvrtkový rozhovor šéfa spoločnosti BioNTech v nemeckom týždenníku Der Spiegel o tom informovala agentúra AFP.

Riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti BioNTech Ugur Šahin pre týždenník Der Spiegel uviedol, že spoločnosť je "v posledných fázach prípravy podania žiadosti o schválenie svojej očkovacej látky európskymi regulačnými orgánmi". Stať by sa tak malo už budúcu stredu. Šéf BioNTech-u dodal, že vyhodnotenie údajov z klinických štúdií "trvá v priemere štyri až šesť týždňov".

Šahin pre Spiegel okrem toho potvrdil, že BioNTech do septembra očakáva aj výsledky testovania svojej očkovacej látky, ktorú spoločne s Pfizerom vyvinuli pre deti vo veku od šesť mesiacov, píše agentúra Reuters. "V júli by sme mohli mať prvé výsledky testov vykonaných u detí od päť do 12 rokov, v septembri aj tie u mladších vekových kategórií," priblížil.

Očkovacia látka od konzorcia Pfizer/BioNTech bola prvou, ktorá na Západe získala autorizáciu regulačných úradov, a odvtedy ju nasadili na použitie v desiatkach krajín na celom svete. Konzorcium Pfizer/BioNTech koncom marca oznámilo, že tretia fáza klinických testov jeho vakcíny proti koronavírusu realizovaná v USA na vzorke 2260 tínedžerov vo vekovej kategórii 12-15 rokov "preukázala 100-percentnú účinnosť a silnú imunitnú odpoveď". Šahin v stredu vyjadril presvedčenie, že vakcína proti koronavírusu od konzorcia Pfizer/BioNTech je účinná aj proti novému, indickému variantu koronavírusu.