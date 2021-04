Vybuchnutá sopka v OĽaNO: Rozdelené tábory, Tabák sa pustila do Krošláka, veď ja som ho nominovala k nám!

BRATISLAVA - Vláda sa ešte len len tak-tak pozviechala z vládnej krízy a už tu máme ďalší konflikt, no tentokrát na parlamentnej pôde. Ide dokonca o poslancov z rovnakého a najsilnejšieho klubu OĽaNO. Do vlasov si skočili bývalý tenista Ján Krošlák a kontroverzná poslankyňa Romana Tabák. O čo vlastne ide?

Prípadu sa venoval portál eReport. Otázne je kto začal prvý, no jedno je isté, že na Krošlákove kritické ohlasy na stranu ministra financií a expremiéra Igora Matoviča poriadne pobúrili samotnú Tabák. Tej prekáža, že na začiatku, pri vstupe na kandidátku OĽaNO, sa poslanec Krošlák síce tváril ako "tímový hráč", no teraz vraj rád rozosieva kritiku do vlastných radov. Tabák prekáža aj to, že kritiku Matovičovi nikdy priamo do očí nepovedal a zasadania klubu OĽaNO prebiehajú úplne ináč ako sú písané statusy na sociálnej sieti.

Veď ja som ho tam dohodila!

Tabák sa pre eReport vyjadrila s tým, že Krošláka dokonca sama odporučila do strany. "Myslela som si, že ako tenista bude tímový hráč. Nečakala som, že takýmto štýlom pôjde proti nám. Na žiadnom klube nevystúpil zoči-voči proti Igorovi Matovičovi. Igor ty si super, výborné, takéto slova padali. Jedno negatívne slovo nevypustil. Na kluboch bol neustále pozitívny a milý. Zrazu píše statusy a v rozhovoroch mudruje. Čo je to za štýl?" pýta sa nepochopene mladá poslankyňa.

Krošlák dokonca vraj vyhlásil, že proti predsedovi Matovičovi je polovica poslaneckého klubu. "Nech ich menuje,” vyzvala ho Tabák.

Je rozdiel diskutovať na klube a na chodbe, tvrdí bývalý športovec

Krošlák sa síce zo začiatku nemal veľmi k reči, no nakoniec k slovám Tabák predsa len mal čo povedať. "Je rozdiel hovoriť na klube a rozdiel hovoriť na chodbe. Proste to je Národná rada. Bavíme sa medzi sebou na chodbe. Na klube som veľakrát s niečím nesúhlasil, ale mal som sa ozvať. Bol som kritický, ale nebolo to, že by som za každú cenu vyskakoval. Potom sa to vo mne vyostrilo a išiel som do toho,” priznal nakoniec poslanec.

Ján Krošlák (v strede) Zdroj: TASR - Dano Veselský

Matovič vraj neodpisuje

To, prečo Matoviča kritizuje hlavne cez médiá tiež odôvodnil. "Na klube sme riešili veľa vecí, ale vo všeobecnosti sa bolo ťažké dostať k premiérovi s akoukoľvek kritikou. Napíšete jednu správu druhú, tretiu a potom sa na to vykašlete. Idete si svojou cestou. Bol som kritický, ale nebolo to, že by som za každú cenu vyskakoval. Potom sa to vo mne zlomilo,” neudržal už ten tlak Krošlák.

"Kritická je minimálne polovica, uvedomujú si to, do akej situácie nás dostal a minimálne polovica sa nestotožňuje s jeho tlačovkami či vystúpeniami. Tí poslanci pribúdajú. Na kameru či otvorene v médiách to nepovedia. Pozrite sa však na statusy Šudíka či Stančíka,” pokračuje poslanec.

Krošlák len podkopáva nohy, ohradila sa Tabák

Na slová Krošláka dodala poslankyňa Tabák už len to, že neprišiel so žiadnym vlastným riešením, len podkopáva nohy. "Mám tiež svoj názor na Matoviča a môžem každý deň do médií hovoriť, ale čo to prinesie? Ako keby mu chýbala medializácia a niečím potreboval zaujať. Keby sa aspoň raz ozval na klube, nič by som nepovedala. Už to presahuje všetky medze. Po tých prvých výstupoch som bola za to, aby bol suspendovaný ako Čepček. OĽaNO by ho malo jednoznačne riešiť. Mali sme klub, tam som vystúpila síce online lebo mám ročné dieťa a povedala som, čo si myslím. Bol ticho,” tvrdí Tabák.

Nie je to pravda, nikam ma nenominovala

Krošlák sa vyhradil aj voči ďalšiemu tvrdeniu Tabák, že ho nominovala do hnutia. "Nie je to pravda. Mal som iný kontakt. Pani Tabák ma len spomenula na jednom stretnutí, ale ja som išiel svojou druhou linkou. Nemá na tom žiadnu zásluhu, že som v OĽaNO. Poznali sme sa veľmi povrchne,” myslí si poslanec.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Ak ma vylúčia, vylúčia ...

Krošlák neodpovedal kladne na otázku, či z klubu nakoniec kvôli svojim názorovým nezhodám s predsedom Matovičom odíde. "Nechystám sa vystúpiť. Keď ma vylúčia, vylúčia. Zmeny sú mi teraz sympatické, nebol som stotožnený iba s jedným človekom. Za tým si stojím. Kritizoval som expremiéra. Nebudem preháňať, ale asi sto poslancov z iných klubov malo ten istý názor. Bola veľká pravdepodobnosť, že musí odísť,” uzavrel.