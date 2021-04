KORONAVÍRUS Dobré čísla hlási aj košická nemocnica: Evidujú menej než 100 pacientov s COVID-19

Momentálne je v tejto košickej nemocnici s ochorením COVID-19 hospitalizovaných do 90 pacientov. Obsadenosť lôžok predstavuje necelých 40 percent. „Zlepšenie vidieť aj pri porovnaní počtu prijatých pacientov za jednotlivé mesiace. Kým v januári a februári sme denne prijímali na hospitalizáciu 31 pacientov s ochorením COVID-19, v marci to bolo 23 pacientov, teraz v apríli je to už len 12 pacientov denne,“ spresnil výkonný riaditeľ nemocnice pre liečebno-preventívnu starostlivosť Martin Paulo. Zlepšenie situácie evidujú aj čo sa týka kriticky chorých pacientov. Na umelej pľúcnej ventilácii a na high flow oxigenových prístrojoch je do 25 pacientov.

„Pokiaľ ide o hodnotenie situácie a uvoľňovanie opatrení, zatiaľ je na to krátky čas, ale nemalo by to ovplyvniť situáciu k horšiemu. Nemocnica však musí ostať pripravená na prípadnú zmenu situácie, stále musíme disponovať voľnými kapacitami lôžok v prípade zhoršenia situácie a byť schopní v krátkom čase reorganizovať jednotlivé pracoviská a náš personál,“ dodal s tým, že väčšina reprofilizovaných pracovísk v areáli na Rastislavovej ulici od 1. mája prechádza na bežnú prevádzku. Zatiaľ budú poskytovať prevažne len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Operačné výkony v plnom rozsahu plánujú spustiť v plnom rozsahu od 1. júna.

Celkovo od začiatku roka zomrelo v UNLP Košice na ochorenie COVID-19 spolu 742 pacientov. Najvyšší počet obetí nového koronavírusu zaznamenali vo februári, v januári, a potom v marci. Kým v zimných mesiacoch išlo o deväť úmrtí pacientov denne, v prvej polovici apríla podľahli tomuto ochoreniu v priemere dvaja pacienti za deň.