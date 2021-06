Pri výstavbe nových nemocníc treba myslieť do budúcnosti, zdôrazňujú odborníci

BRATISLAVA - Pri výstavbe nových nemocníc treba myslieť do budúcnosti, a to v horizonte aspoň ôsmich rokov. Zvážiť treba umiestnenie nemocnice aj nastavenie procesov tak, aby sa šetril čas zdravotníkov. Upozornil na to Adam Kozierkiewicz z Európskej investičnej banky počas konferencie ITAPA 2021.

Nová nemocnica by sa nemala nachádzať v blízkosti inej. Potrebné je tiež brať do úvahy flexibilitu infraštruktúry v okolí nemocnice. "Treba rátať s tým, že sa časom môže meniť funkcia či zameranie nemocnice. Treba myslieť na to, že medicína ide dopredu a môže sa stať, že pacienti s istými ochoreniami sa môžu z nemocníc stratiť a liečba sa presunie napríklad domov alebo do ambulancií. Predpovedanie budúcnosti je pri plánovaní výstavby nemocnice veľmi dôležité," vysvetlil Kozierkiewicz.

Pri plánovaní novej nemocnice je podľa neho nevyhnutné myslieť aj na zdravotníckych pracovníkov a hľadať možnosti, ako šetriť ich schopnosti a čas. "Treba využiť napríklad technológie ako kamery, ktoré budú pozorovať pacientov. Šetrite personál," zdôraznil Kozierkiewicz. Nemocnice by mali byť podľa neho vybavené silnou ambulantnou zložkou. "Pri plánovaní novej nemocnice treba zvážiť aj sociálny aspekt, ako je napríklad štruktúra rodiny či spôsob, ako ľudia žijú. Netreba sa báť spolupráce s inými sektormi, najmä pri technológiách," doplnil Henrik Schodts z dánskej inštitúcie Not a box.

S návrhmi zahraničných odborníkov súhlasí aj Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. "Pri výstavbe nemocníc je dôležité zvážiť aj špecifiká a potreby regiónov, treba rozoznať, kedy je potrebná výstavba a kedy rekonštrukcia nemocnice," poukázala na to riaditeľka. Je presvedčená, že napríklad v prípade Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta by bola efektívnejšia investícia do rekonštrukcie zariadenia. "Ak by došlo k výstavbe v blízkosti našej nemocnice, treba myslieť aj na sekundárne náklady, ktoré nie sú malé, ako je infraštruktúra, nové autobusové spojenia či nové napojenia na cestné uzly. Potom tu bude otázka, čo s objektom, ktorý zostane prázdny a ktorý je čiastočne zrekonštruovaný aj z európskych peňazí," skonštatovala Lapuníková.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR má na stole veľkú reformu zdravotníctva. Začať sa má optimalizáciou siete nemocníc. Reforma je naviazaná na financie z plánu obnovy. Mala by definovať nárok pacienta, teda aký typ zdravotnej starostlivosti má pacient dostať, v akej vzdialenosti od bydliska, do akého času od indikácie, za akých podmienok a v akej kvalite.