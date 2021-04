Hlas-SD sľubuje nové tváre: Strana ich plánuje predstaviť postupne, snem chce mať v júni

BRATISLAVA - Mimoparlamentná strana Hlas-SD plánuje snem počas júna, ak to dovolí situácia s pandémiou nového koronavírusu. Postupne chce dovtedy strana predstaviť aj niektoré svoje nové tváre v jednotlivých oblastiach. Na sneme plánuje predstaviť aj svoj program. Uviedla to hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

"Snem Hlasu sa uskutoční podľa epidemiologickej situácie tak, aby sa delegáti mohli stretnúť osobne a naplniť očakávania snemu v personálnej i programovej oblasti. Veríme, že nám situácia umožní usporiadať snem počas júna," ozrejmila hovorkyňa.

Naposledy mal Hlas-SD snem v novembri minulého roka. Bol to zároveň ustanovujúci snem strany. Delegáti strany vtedy za predsedu zvolili expremiéra a poslanca Národnej rady (NR) SR Petra Pellegriniho. Podpredsedami sa stali poslanci Denisa Saková, Richard Raši a Erik Tomáš. Zasadnutie snemu sa pre pandémiu konalo cez telekonferenčné hovory. Hlas-SD už vtedy avizoval snem na rok 2021, na ktorom by sa mali jeho členovia zísť osobne a mali by sa zvoliť aj chýbajúci podpredsedovia.