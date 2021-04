Zber hlasov do referenda sa končí: Peter Pellegrini oznámil číslo, ktoré vám vyrazí dych!

Piateho februára strana oznámila, že sa prihlásil k výzve k predčasným voľbám, dnes (23.4) sa tento zber končí. Ďalej je na programe kontrola a spočítavanie podpisov. „Budem hovoriť o výsledku s ktorým pracujeme na našej centrále,“ zdôraznil Pellegrini, ktorý podotkol, že výsledok zberu je obdivuhodný. Odvolávam sa najmä na pandemickú situáciu. „Hoci sme mladou stranou, chcem oceniť akcieschopnosť našich členov,“ poďakoval sa zainteresovaným osobám s tým, že zbernou poštou prišlo ešte dnes (23.4) ďalšie vrece.

Posledným krokom je odovzdanie podpisov prezidentke Čaputovej. „Toho času sa nachádza už viac ako 285-tisíc podpisov,“ oznámil Peter Pellegrini s tým, že očakáva až 300-tisíc podpisov. Opozícia sa k referendu priblížila o ďalší výrazný krok. Ukončenie zberu podpisov avizovala v dopoľudňajších hodinách strana Hlas-SD na čele s predsedom Petrom Pellegrinim. Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Peter Pellegrini ďalej trvá na tom, že referendum je apolitické a jeho výsledok nebude výsledkom politických strán. "Referendum je nástrojom, ako vyjadriť svoj názor," poznamenal s tým, že by to mohol byť miľník do budúcnosti.

Petičnému výboru odovzdý strana Hlas-SD hárky už budúci týždeň, čo potvrdil aj jej líder. Do úvah o budúcich koalíciách sa púšťať nechce, nakoľko spoločnosť je polarizovaná. To, že s fašistami nie, sa strana snaží dokázať aj tým, že sa spojila so Zväzom protifašistických bojovníkov. Preto sa negatívne vyjadril nielen o spolupráci s ĽSNS, ale aj aj o odídencoch zo strany, ktorí vytvorili novú stranu Republika. Pellegrini sa odvolal na to, že ich vnímanie sveta sa nezhoduuje s vnímaním stranou Hlas-SD. Na zbere podpisov sa podľa všetkého podieľala aj SNS s tým, že Pellegrini sa domnieva, že posielali hárky do pobox. Pellegrini zároveň zdôraznil, že si výsledok na Hlase-SD neprivlastňujú.