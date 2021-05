Koalícia sa nevie dohodnúť: Parlament je opäť paralyzovaný! Súčasná vláda je prvoaprílová, tvrdí Pellegrini

BRATISLAVA - Národná rada (NR) SR je opäť paralyzovaná len preto, lebo sa koalícia zase nevie dohodnúť na závažných bodoch. Skonštatoval to nezaradený poslanec a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini po utorkovom prerušení rokovania parlamentu. Hovorí o trápnom divadle. Poznamenal, že vláda má naďalej podporu ústavnej väčšiny a zákony by mali prechádzať.

Kabinet však podľa neho nedokáže zariadiť elementárny chod štátu. "V priebehu niekoľkých mesiacov je už druhýkrát parlament paralyzovaný len z toho dôvodu, že sa strany vládnej koalície nevedia dohodnúť na závažných konkrétnych bodoch, ktoré bolo potrebné na rokovaní parlamentu riešiť," povedal. Dodal, že predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) po prerušení zástupcov strán na grémiu korektne informoval, že v koalícii sa ešte hľadá konsenzus na zvýšení deficitu v štátnom rozpočte medzi SaS a OĽANO.

Súčasnú vládu označil za "prvoaprílovú". Tvrdí, že členovia koalície sa navzájom nerešpektujú, vydierajú sa a vyhrážajú odchodom z koalície. "Vláda má stále drzosť rozprávať, že je to vláda obnovy, prosperity a pritom nedokáže zariadiť elementárny chod štátu a poskytovanie elementárnych služieb," zdôraznil.

Po rekonštrukcii sa nič nezmenilo

Pripomenul sľuby premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) o reštarte. Podľa Pellegriniho sa však po rekonštrukcii kabinetu nič nezmenilo, pretože si spory koalícia preniesla. Skonštatoval, že na jednej strane sa nevie dohodnúť SaS a OĽANO na zmenách v štátnom rozpočte a na strane druhej zas Za ľudí a Sme rodina nevedia nájsť kompromis pri kolúznej väzbe. Koalíciu vyzval, aby odsúhlasila ústavný zákon o skrátení volebného obdobia, pretože za najlepšie riešenie považuje predčasné voľby v septembri.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

V súvislosti so zmenami v štátnom rozpočte poznamenal, že ak sa schváli navrhovaný schodok, náš dlh sa vyšplhá "na rekordných 64 percent". Argumenty koalície podľa neho svedčia aj o schopnostiach ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Pellegrini hovorí, že ak aj ostali v minulom roku ušetrené financie v rámci deficitu, znamená to, že by si Slovensko muselo v tomto roku menej požičať a nie že financie musí minúť.

Podľa nezaradeného poslanca pôsobiaceho v mimoparlamentnej strane Spolu Miroslava Kollára je jediným skutočným programom súčasnej vlády permanentná koaličná kríza. Namieta schvaľovanie zvýšenia deficitu v rozpočte v skrátenom legislatívnom konaní. "Okrem toho, že je to extrémne vysoká suma, a z návrhu vôbec nie je jasné, na čo má byť konkrétne použitá, urobil to Matovič aj bez diskusie a v skrátenom legislatívnom konaní. Asi netreba zdôrazňovať, že takýto postup nie je v poriadku ani z obsahového, ani z procesného hľadiska," myslí si Kollár. Predseda parlamentu Kollár v utorok prerušil rokovanie 28. schôdze Národnej rady SR. Poslanci sa majú zísť opäť o týždeň, v stredu 26. mája o 13.00 h. Koalícia má naďalej rokovať o návrhoch, ktoré ostali na programe májovej schôdze, teda o zvýšení deficitu v štátnom rozpočte a o zmenách pri kolúznej väzbe.