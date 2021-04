AKTUÁLNE Penta predala podiel vo vydavateľstve Petit Press: Získal ho fond spojený so Sorosom

Ďalších 5,5 percenta akcií od Penty získali manažéri Petit Pressu. Penta transakciu ČTK potvrdila, cenu nezverejnila. Spoločnosť Petit Press je s 35 titulmi druhým najväčším vydavateľstvom na Slovensku. Okrem celoštátneho denníka SME vydáva regionálny týždenník MY a viacero záujmových magazínov.

Väčšinovým vlastníkom vydavateľstva Petit Press je od jeho založenia v roku 1993 Prvá slovenská investičná spoločnosť (PSIS). Penta do mediálneho domu vstúpila v roku 2014. Po jej vstupe odišla časť redaktorov SME a založila vlastné noviny Denník N.

Ako dôvod svojho odchodu Penta uviedla atraktívnu ponuku, ktorá vyriešila odlišný názor na stratégiu rozvoja aj samotné vedenie vydavateľstva. „Naše pôsobenie v Petit Presse pre nás bolo cennou skúsenosťou, hlavne z pohľadu fungovania digitálneho predplatného, ktoré sme začali intenzívne rozvíjať v našom českom vydavateľstve Vltava Labe Media,“ uviedol partner Penty Marián Slivovič.

Penta v médiách

Penta vstúpila do médií na Slovensku pred siedmimi rokmi, kedy získala tradičné vydavateľstvo 7PLUS s týždenníkom Plus 7 Dní a bulvárnym denníkom Plus 1 Deň. Zároveň kúpila vydavateľstvo Trend Holding vydávajúce ekonomický týždenník Trend. Obe firmy následne spojila a vytvorila spoločnosť News and Media Holding (NMH). Tá je v súčasnosti slovenským hráčom číslo jeden na trhu tlačených a online médií. Okrem NMH vlastní na Slovensku Penta spolu s Ringierom firmu United Classifieds, ktorá je najväčším subjektom na trhu online inzercie. V Česku Penta vlastní od roku 2015 vydavateľstvo Vltava Labe Media.

Fond MDIF vznikol v roku 1996 a je financovaný skupinou nadácií a investorov. Aktuálne disponuje prostriedkami v objeme 240 miliónov dolárov a spravuje mediálne aktíva v hodnote 114 miliónov dolárov. Medzi najväčších podporovateľov fondu patrí Open Society Fundations miliardára a filantropa Georga Sorosa.