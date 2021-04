KORONAVÍRUS Čakajú nás zmeny: Pandemický zákon by mal byť pripravený do konca mesiaca

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Pandemický zákon by mal byť pripravený do konca mesiaca, následne sa uvidí, či je dostatočný a či môže ísť do Národnej rady (NR) SR. Uviedol to premiér Eduard Heger (OĽANO) pred stredajším rokovaním vlády. Nevylúčil však, že sa bude núdzový stav budúci týždeň ešte predlžovať. Všetko bude závisieť od aktuálnych čísel v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.