Mária (72) prekonala ťažký COVID: Koronavírus jej vzal priateľov, ktorí nestihli dostať vakcínu

HUMENNÉ – Sedemdesiatdvaročná Mária prekonala ťažký priebeh covidu-19. Ak by si mala vybrať, či ešte raz prekoná koronavírus, alebo sa nechá zaočkovať, určite by si vybrala druhú možnosť. Seniorka súčasne vyzvala ľudí, aby očkovanie neodmietali.

VIDEO Starší a chorľavejší ľudia potrebujú očkovanie proti covidu-19 najviac, tvrdia lekári

Covidovej infekcii sa nevyhla ani pani Mária (72), klientka Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) Slnečný dom v Humennom. „Sa vidí, že to nič, nič, nič, ale je to silné. Niečo také, tak to vás položí,“ povedala televízii Joj.

Napriek tomu, že očkovanie proti covidu rozdeľuje ľudí na dva tábory, Mária nad vakícnou vôbec neváhala. Vpich zvládla bez problémov. „Očkovať sa treba dať,“ skonštatovala Mária. Covid jej vzal blízkych priateľov, ktorí nestihli dostať vakcínu.

V humenskom zariadení zažili veľmi ťažké situácie – infikovaní klienti im doslova odchádzali pred očami. Vírusu tam podľahla aj vitálna babička. „Jednoducho ten kyslík bol nízky. Postupne zo dňa na deň klesal, bola stále pri vedomí, už sme museli prejsť len na morfín a usilovať o dôstojné ukončenie života. Bolo nám to nesmierne ľúto, pretože tá pani bola dva týždne pred ochorením veľmi čulá, akčná, orientovaná v priestore a tá korona ju položila a zabila,“ uviedla manažérka ZSS Slnečný dom Humenné Zuzana Fabianová.