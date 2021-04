KORONAVÍRUS Zmluva o nákupe Sputnika V by mala byť povinne zverejnená, tvrdí Kolíková

BRATISLAVA - Zmluva o nákupe ruskej vakcíny Sputnik V by mala byť povinne zverejnená.

"Nenašli sme žiadne dôvody na to, aby sa daná zmluva nepovažovala za takú, ktorá by mala byť povinne zverejnenou. Na tomto stanovisku trvám," uviedla v piatok ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). O stanovisko k možnostiam zverejnenia zmluvy požiadal ministerku premiér Eduard Heger (OĽANO). "Informovala som o mojom stanovisku na vláde," zdôraznila. Očakáva, že by sa mal každú chvíľu k tomu vyjadriť aj podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina).

Ministerka nedospela k záveru, že by dôvodom nesplnenia podmienok voči ruskej strane malo byť testovanie vakcíny Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). "Nemám vedomosť, že by tam boli nejaké takéto pasáže," odpovedala na otázku, či obsahuje zmluva ustanovenia, ktoré by mohla ruská strana zneužiť.

Vyhlásila, že šéfku ŠÚKL Zuzanu Baťovú v tejto súvislosti považuje za tzv. bielu vranu. "Pretože si myslím, že je v ťažkej situácii," dodala s tým, že je náročné zaujať postoj, ktorý nemusí byť pre všetkých príjemný.

Expremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO) vo štvrtok (15. 4.) povedal, že Rusi požiadali o vrátenie vakcín pre neuhradenie dodávky. Má však ísť o zámienku. Tvrdí, že v skutočnosti nešlo o peniaze, ale Rusom malo prekážať stanovisko ŠÚKL, ktorý spochybnil reputáciu vakcíny. Žiadali preto testy v OMCL laboratóriu, nie v "nepriateľskej organizácii".