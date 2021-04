Vetrák v tom má jasno: V očiste súdnictva vieme napredovať aj postupnou obmenou sudcov

BRATISLAVA - V očiste súdnictva vieme napredovať aj postupnou obmenou sudcov. Šéf ústavnoprávneho výboru parlamentu a poslanec Milan Vetrák (OĽANO) to uviedol po tom, čo prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala siedmich sudcov všeobecných súdov.

"Veľmi sa tomu teším, pretože to je cesta, ako napredovať v justícii, ako dosiahnuť očistu súdnictva. To je cesta, ako dať šancu novým mladým ľuďom, venovať sa sudcovstvu. Nie ako svojmu zamestnaniu, ale ako svojmu celoživotnému povolaniu," zdôraznil. Vyhlásil, že ak to mladí sudcovia pochopia, justícia znovu nadobudne v očiach verejnosti dôveryhodnosť. "Znovu budú mať ľudia pocit, že ich prípad rozhoduje zákonný a spravodlivý sudca a všetci budeme mať pocit, že sa dá dosiahnuť spravodlivosť aj na Slovensku," doplnil.

Novovymenovanými sudcami sú Vladislav Birás, Adam Hradský (obaja Okresný súd Bratislava III), Ivana Macková (hosťujúca sudkyňa pre obvod Krajského súdu v Trenčíne), Peter Molitoris (Krajský súd v Prešove), Martin Špak (Okresný súd Spišská Nová Ves), Jaroslav Šupa (Okresný súd Bratislava V) a Radovan Turčík (Krajský súd Košice).