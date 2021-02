Voľba špeciálneho prokurátora nemusí byť tento týždeň: Vetrák preferuje Kysela a Lipšica

BRATISLAVA - Voľba špeciálneho prokurátora nemusí byť tento týždeň. Pripustil to predseda ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO). Skonštatoval, že by to bolo prekvapivé vzhľadom na termíny rokovania jednotlivých klubov. Spomedzi štyroch kandidátov na šéfa úradu špeciálnej prokuratúry osobne preferuje prokurátora ÚŠP Petra Kysela a advokáta Daniela Lipšica. Pri Lipšicovi ale podľa neho treba zvážiť riziko, že pre časť verejnosti sa nemusí javiť ako dostatočne nezávislý kandidát.

"Zúžil som si okruh na dvoch kandidátov, na jedného prokurátora a druhého neprokurátora," povedal Vetrák s tým, že najlepšie podľa neho obstáli kandidáti, ktorých výbor vypočúval v pondelok (1. 2.), teda Kysel a Lipšic. "Treba zvážiť, či pán Lipšic, ktorý má veľké skúsenosti a vedel by funkciu robiť nestranne a nezávisle, o čom som presvedčený, či ho aj verejnosť bude takto vnímať a či pôjdeme do toho rizika, že časť verejnosti to tak vnímať nebude," upozornil. Ak klub pôjde do tohto rizika, Vetrák sa podľa vlastných slov prispôsobí, pretože si myslí, že každý z uchádzačov by bol schopný riadiť ÚŠP.

Na otázku, či bude v koalícii opäť indikované hlasovanie, ako v prípade voľby generálneho prokurátora odpovedal, že nie je toho zástancom. Myslí si skôr, že by sa mali dohodnúť lídri, keďže majú zodpovednosť za vedenie krajiny. "Nemalo by to byť tak, že traja sa dohodnú a jeden si ide svoju cestu," podotkol a pripomenul situácie s rokovaniami pri voľbe kandidáta na generálneho prokurátora.

Členovia Ústavnoprávneho výboru NRSR odporučili v utorkovom (2. 2.) hlasovaní všetkých štyroch kandidátov na šéfa ÚŠP na voľbu v parlamente. Rozhodli tak po dvojdňovom verejnom vypočúvaní uchádzačov. Okrem Kysela a Lipšica sú nimi ja prokurátori ÚŠP Ján Šanta a Vasiľ Špirko. Termín voľby špeciálneho prokurátora v NRSR ešte nie je známy.

K voľbe šéfa ÚŠP majú zasadať kluby

Koaličné poslanecké kluby by mali v súvislosti s voľbou špeciálneho prokurátora v Národnej rade (NR) SR zasadnúť do štvrtka (4. 2.), aj klub SaS bude o tejto téme hovoriť až vo štvrtok. Tak sa podľa slov predsedníčky klubu SaS Anny Zemanovej nateraz dohodli. Následne sa uvidí, aká bude zhoda na menách. Zemanová nevylúčila, že sa následne ešte zídu koaliční lídri. To, že by sa voľba mohla konať ešte tento týždeň, je podľa nej málo pravdepodobné.

"Predbežne sme sa dohodli ako predsedovia klubov, že do zajtrajšieho večera (štvrtok, poznámka), keď má klub OĽANO, zvoláme aj ostatné kluby. Čiže aj my budeme mať klub k tomu až vo štvrtok," povedala s tým, že sa zatiaľ o voľbe nerozprávali. Nechcela preto predbežne hovoriť o preferenciách pri voľbe nového šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

Na otázku o termíne voľby reagovala tým, že je málo pravdepodobné, aby sa konala ešte tento týždeň. "Nie je to zaradené v programe, ale závisí to od toho, aké budú výstupy z klubov," uviedla s tým, že ďalší postup možno bude taký ako pri voľbe generálneho prokurátora, teda že sa stretnú ďalej ešte koaliční lídri. Indikatívne hlasovanie označila za jednu z možností.

Sme rodina nemá preferovaného kandidáta na šéfa ÚSP

Poslanci Národnej rady (NR) SR za Sme rodina budú preferovať takého kandidáta na špeciálneho prokurátora, na ktorom sa zhodne koalícia. Povedal to predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský. Chcú si počkať na koaličnú radu, ktorá by podľa neho mohla byť vo štvrtok (4. 2.) alebo v piatok (5. 2.). Pčolinský dodal, že Sme rodina nepreferuje žiadneho konkrétneho kandidáta.

"Sme rodina nejde na koaličnú radu so žiadnym konkrétnym menom, samozrejme, že si na klube prejdeme všetkých štyroch kandidátov. Chceme, aby mala koalícia spoločného kandidáta, ktorý bude mať silný mandát," reagoval Pčolinský.

Na koaličnej rade majú strany zhodnotiť verejné vypočutie kandidátov. Debata o tzv. indikovanom, teda skúšobnom hlasovaní v koalícii podľa Pčolinského nebola. Vie si prestaviť indikované, teda skúšobné hlasovanie aj v prípade voľby špeciálneho prokurátora, no hovorí, že pri voľbe generálneho prokurátora poslanci skúšobne hlasovali, pretože mali viacero preferovaných kandidátov.

V súvislosti s väzbami Pčolinského a jeho rodiny na osobu kandidáta Daniela Lipšica povedal, že nejde o žiadne čerstvé väzby. Vylučuje vplyv na Lipšica, skonštatoval, že advokát je autonómnou osobou.