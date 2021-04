FOTO Polícia v Trnavskom kraji zasahovala pri dvoch nehodách motocyklistov

Dopravní policajti z Dunajskej Stredy riešili v stredu (14. 4.) podvečer nehodu v obci Topoľníky. Na križovatke prišlo ku kolízii medzi motocyklom Babeta a osobným autom. "Vodič auta nemal dať pri vychádzaní z vedľajšej cesty prednosť 25-ročnému motorkárovi, ktorý išiel po hlavnej. Policajti podrobili 33-ročného vodiča dychovej skúške s negatívnym výsledkom," informovala polícia.

Ako doplnila, pri zrážke utrpel motocyklista ťažké zranenia a viaceré zlomeniny, s ktorými bol prevezený do nemocnice. "S cieľom zistenia prítomnosti alkoholu mu bola odobratá krv. V nemocnici u neho personál našiel viaceré predmety, ktoré upútali pozornosť polície. Okrem zatavených striekačiek našli aj iné veci, ktoré by mohli súvisieť s drogovou trestnou činnosťou. Zaistené predmety budú zaslané na skúmanie do Bratislavy. Poverený policajt začal vo veci trestné stíhanie pre podozrenie z prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi," uviedla polícia.

Ďalšia kolízia sa stala v pondelok (12. 4.) na ceste I. triedy v smere z obce Madunice na Trnavu. "K stretu malo prísť pri predbiehaní, keď 56-ročný motorkár obiehal pred ním idúce auto, ktorého vodič mal v tom čase začať obiehať iné vozidlo. Podľa predbežných informácií malo prísť k vytlačeniu motorky mimo cesty pričom 60-ročný vodič auta nezastavil a z miesta nehody odišiel," uviedla polícia.

Motocyklista utrpel pri nehode zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice. Vodiča osobného auta policajti následne stotožnili a podrobili dychovej skúške. Prítomnosť alkoholu sa v jeho dychu nepotvrdila. Motorkárovi odobrali krv. Presné okolnosti a príčiny oboch nehôd polícia naďalej vyšetruje.