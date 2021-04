MEGAHOAX šíriaci sa Európou zdieľali aj Slováci: Odborníci upokojujú, ruka nesfialovela kvôli očkovaniu

Na megahoax, ktorý napríklad v Bulharsku získal neuveriteľných 76.000 a v Nórsku 55.000 zdieľaní, upozornila aj slovenská polícia bojujúca proti dezinformáciám na sociálnych sieťach.

VIDEO Eduard Heger informuje o bezpečnosti vakcíny od AstraZenecy

„Ide o fotografiu, ktorá má dokazovať vážny vedľajší účinok po očkovaní vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. Na fotografii je ruka s fialovou kožou, ako následok podania vakcíny po 7 hodinách od vpichnutia,“ uviedli ochrancovia zákona.

Fotku zverejnil aj užívateľský profil "Jan Slechta". Jeho príspevok mal 14.000 zdieľaní Čechov a mnohých Slovákov, medzitým bol stiahnutý. „Ako inak, status sa šíri bez toho, aby sme vedeli, či sa skutočne jedná o následok očkovania, bez toho aby sme vedeli totožnosť osoby, nevieme o akú nemocnicu sa jedná a nakoniec, z ktorej krajiny fotografia pochádza,“ uviedli policajti.

Zdroj: FB/Hoaxy a podvody - Polícia SR

Fialové sfarbenie ruky nie je následkom očkovania

Muži zákona danú fotku ukázali odborníkom z Ústavu klinického a translačného výskumu BMC SAV. Podľa ich slov určite nejde o reakciu na očkovaniu látku. „Na fotke vyzerá byť pomerne veľký hematóm (krvná podliatina) spôsobená krvácaním do podkožia/svalu. Typický býva pri úraze - údere do danej oblasti. Takýto veľký by mohol byť u pacienta s poruchou zrážania krvi (ochorenie - málo bežné, alebo pri liekoch používaných na zníženie zrážanlivosti - omnoho bežnejšie). Určite to nie je to reakcia na očkovaciu látku,“ uistili vedci.

Zdroj: FB/Hoaxy a podvody - Polícia SR

Hoaxom sa zaoberali aj v Česku. Stránka bojujúca proti hoaxom Manipulátoři.cz zas oslovila lekára Martina Nováka. „To rozhodne nie je krvná zrazenina. Pokiaľ je poranenie pravé, ide o úraz, alebo o osobu trpiacu nejakou vzácnou chorobou. Môj odhad je, že ide o hematóm po nejakej fraktúre. Súdim podľa toho, že ruka je zafarbená najviac v oblasti lakťového kĺbu a zodpovedajú tomu aj ďalšie znaky. V príspevku je navyše uvedené, že takto sa paža zafarbila po 7 hodinách po očkovaní. To je absolútny nezmysel. Keď to napíšem laicky, každá modria je najprv červená od krvi. Zmodrie až po niekoľkých dňoch. Aj prípadná alergická reakcia by prišla oveľa neskôr, respektíve nemusela by, ale vytvorenie takejto podliatiny by trvalo podstatne dlhšie. K rovnakým záverom dospeli aj iní oslovení lekári s tým, že nevedia, o čo presne ide, ale popis fotografie je nedôveryhodný,“ objasnil doktor.