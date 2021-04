VIDEOROZHOVOR: Štátny tajomník M. Klus: O Orbánovej politike, diplomatickej „vojne“ a tvrdý odkaz Gyimesimu

Ten sa cíti byť takýmito vyjadreniami dotknutý a urazený, keďže sám má maďarských predkov. „Ak poslanec, ktorý má menej hlasov ako by bolo potrebných na mandát v župnom zastupiteľstve, si kopne do ministerstva diplomacie a koaličnej strany, tak vie, že tým získa len veľkú pozornosť,“ reagoval pre topky.sk štátny tajomník Martin Klus. Priznal, že videl a fotografiu poslanca Gyimesiho, ktorý sedí v spoločnosti extrémistických skupín pod vlajkami a mapou Veľkého Maďarska. Začína sa juh Slovenska extrémizovať? Padol Matovič do pasce maďarskej politiky? Čo si myslí o Viktorovi Orbanovi a jeho politike? Ako to bude s covid pasmi? Budeme môcť slobodne cestovať na letné dovolenky? Viac vo video rozhovore prezradil štátny tajomník Martin Klus.

Cíti sa slovenská diplomacia dotknutá a spochybnená, že minister Matovič ju obišiel pri rokovaní v Budapešti?

Bezprostredne po tom, ako sme sa dozvedeli, že takéto rokovania sa majú konať nielen v Budapešti ale aj v Moskve, sme jasne povedali, že treba systémovo riešiť celú záležitosť. Už dnes je režim nastavený tak, že služobné cesty všetkých členov vlády sa budú schvaľovať vopred na vláde. To sa minulý týždeň neudialo. Tento proces by sa mal schváliť na vláde, ktorá práve beží. (v čase rozhovoru zasadala vláda pozn.redakcie). Celé stretnutie vyvoláva otázky a napätie, ktoré nie sú v takejto súvislosti potrebné.

Spochybnil minister Matovič našu diplomaciu?

Zamrzelo nás, že naši diplomati neboli prítomní na rokovaniach. Nie je to štandardom. Diplomatická služba na Slovensku je mimoriadne profesionálna. Som presvedčený, že ak by boli prítomní na rokovaniach, boli by plne súčinní a poskytli by plný servis tak, ako sú na to pripravovaní. To, že tam neboli prítomní, má aj druhý rozmer. Nevieme, čo všetko sa tam odohralo a čo sa povedalo. V diplomacii skutočne záleží na každom jednom slovíčku. A aj na tom, ako je veta formulovaná, aby sme vedeli vyvodiť závery.

Nepozná stále naša diplomacia závery z tejto návštevy?

Máme len čiastočné závery. A väčšinou len tie, ktoré boli verejne a mediálne publikované. A to zo strany podpredsedu vlády a ministra financií alebo zo strany partnerov, s ktorými sa stretol.

Prečo nám chce podľa vás Maďarsko pomôcť pri vzťahoch s Ruskom? Čo sú to za diplomatické hry?

Neviem, či je dobré hovoriť v tomto smere o hrách. V každom prípade vieme, že Maďarsko išlo svojou vlastnou cestou pokiaľ ide o akceptáciu vakcín, ktoré zatiaľ nie sú certifikované Európskou liekovou agentúrou. Ak by som bol na mieste Viktora Orbana, určite by ma potešilo, že je tu ďalšia členská krajina EÚ, ktorá by mohla byť podobne vnímaná ako Maďarsko. Teda ako krajina, ktorá nedodržiava pravidlá, na ktorých sme sa vopred dohodli.