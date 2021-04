KORONAVÍRUS Biskupi povzbudzujú veriacich: Po uvoľnení opatrení by sa mali vracať do kostolov

Predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský

Zdroj: SITA

BRATISLAVA – Slovenskí biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa po uvoľnení protipandemických opatrení primeraným spôsobom začali vracať do kostolov. Poukazujú na COVID automat, podľa ktorého by Slovensko malo čoskoro prejsť z čiernej do bordovej fázy. V nej by sa už mohli konať bohoslužby s čiastočnou účasťou veriacich. Na svojom webe o tom informuje Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS).