Beňová si dcérku dlho neužila: Na materskej len polroka… Už zarezáva v Europarlamente!

BRATISLAVA/BRUSEL - Politička Monika Beňová porodila 1. novembra 2020 v 52 rokoch dcérku Leu. 1. mája tak dievčatko oslávilo presne 6 mesiacov a... Pre jej mamu to znamenalo návrat do práce. Po polroku poslankyňa opäť zarezáva v Europarlamente!

Hoci pre mnohé ženy by to bol len začiatok materskej dovolenky, pre Moniku Beňovú sa presne po 6 mesiacoch skončila. Vzácne chvíle s dcérkou si naplno užívala len polroka a... V týchto chvíľach už poslankyňa opäť zarezáva v Európskom parlamente.

Beňovej dcérka 6 mesiacov od pôrodu: Aha, je to celý otec!

Nebola to však jej voľba a keby mohla, určite by s Leou zostala doma dlhšie. No také sú vraj pravidlá v Bruseli. „Na materskej už nie som, lebo v Európskom parlamente máme len polročnú, od 1. mája mi skončila, takže už nie som,“ prezradila v seriáli Pumpa verejnoprávnej RTVS Beňová.

Dokázala si však na tom všetkom nájsť aj jedno pozitívum. „Ale máme to super zase, že ešte nemusím chodiť do Bruselu, ani do Štrasburgu, lebo ešte stále máme možnosť robiť online, takže pracujem zatiaľ ešte online z domu,“ dodala Beňová, ktorá sa tak stále môže venovať svojej dcérke, hoci už naplno zarezáva.