Čaputová a Kollár si pripomenuli oslobodenie Bratislavy: VIDEO Prezidentka vyjadrila vďaku za hrdinstvo

Prezidentka SR Zuzana Čaputová pri príležitosti 76. výročia oslobodenia Bratislavy uviedla, že slovenský štát posielal vlastných občanov na smrť alebo ťažké práce len pre ich príslušnosť k menšine. Hlava štátu si spolu s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom toto výročie pripomenula položením venca k Pamätníku víťazstva.

Čaputová pripomenula, že hlavné mesto Slovenska bolo oslobodené krátko pred koncom druhej svetovej vojny. "Najväčší podiel na oslobodení mesta mali príslušníci Červenej armády, a tiež rumunskí vojaci," zdôraznila.

Rovnako poukázala na to, že posledný transport politických väzňov do koncentračného tábora v rakúskom Mauthausene bol z Bratislavy vypravený krátko pred jej oslobodením, 31. marca 1945. "Nacizmus porazil až spoločný postup vojsk štátov protihitlerovskej koalície a vojakov rôznych národností. Som vďačná za hrdinstvo všetkých ľudí, ktorí podstúpili tie najväčšie obete pre naše oslobodenie," uzavrela prezidentka.

Podľa Kollára si musíme pripomínať krivdy, ktoré napáchali fašistické hordy

Je potrebné si pripomínať krivdy, ktoré na Slovensku napáchali fašistické hordy. Pri príležitosti pietneho aktu kladenia vencov na Vojenskom pamätníku Slavín na 76. výročie oslobodenia Bratislavy to povedal predseda Národnej rady SR Boris Kollár.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Dnes si to musíme o to viacej pripomínať, lebo sa nám rôzne neonacistické organizácie rozmáhajú. Ľudia si začínajú myslieť, že to je v poriadku," zdôraznil s tým, že národy, ktoré sa obetovali pri oslobodení celej Európy, si nezaslúžia, aby sa na nich zabudlo.

Doplnil, že národ, ktorý si nepamätá svoju históriu a minulosť, si nezaslúži mať budúcnosť. Predseda parlamentu pripomenul, že na Slavíne je pochovaných 6000 sovietskych vojakov a 742 vojakov bolo priamo zabitých pri oslobodzovaní Bratislavy.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Dodal, že pre súčasnú pandemickú situáciu sa na pietnych aktoch zúčastňujú ústavní činitelia samostatne.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar