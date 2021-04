KORONAVÍRUS Analytici opäť nespokojne krútia hlavou: Seniori nad 80 rokov sú podľa ich dát štátu ukradnutí

"Na Slovensku sme mali 31. decembra 2020: 175 895 seniorov. V marci 2021 umrelo "s+na" COVID 2790 občanov. Z nich bolo 38% seniorov nad 80 rokov = 1000 zomrelých. Od januára už 3000," tvrdia analytici.

Privysoké čísla obetí

Analytici pritom kalkulujú aj s prirodzenými úmrtiami týchto ľudí (nie na covid). "Ale 1000 len na COVID je veľa, toľko ľudí nezomrelo ani vo Fínsku a ani v Nórsku spolu vo všetkých vekových skupinách za celú koronu - za 13 mesiacov," myslia si analytici.

Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu

Nenašli sa odmeny, nenašli sa zdravotníci do sanitiek...

Pri analýze hovoria aj o odmenách, zdravotníkoch a ďalších aspektoch problému. "Nenašli sme asi hodinu času a EUR 50 odmenu na jedného seniora pre zdravotníka/záchranára/doktora, aby zašli k seniorovi domov a zaočkovali dodatočných 57 tisíc seniorov, aby sme sa dorovnali Čechom alebo 2 x 57 tisíc seniorov, aby sme sa dorovnali Islandu. Nenašlo sa 150 zdravotníkov do sanitiek, aby obehli za 2 mesiace s 22 pracovnými dňami každý deň 8 seniorov a spolu ich 57000 zaočkovali. Stálo by to EUR 2,8 mil. na odmenách. Ale našli sa tisíce zdravotníkov, ktorí slúžia na smeny a po víkendoch v MOM-kách a vytierajú ich synov a vnukov a za každého platí ten istý štát EUR 5, prípadne viac. A ten istý štát potom denne pošle 50 výjazdov sanitiek k chorým seniorom a nakladajú ich z 12. poschodia paneláku alebo z konca dediny do sanitky a prinesú lekárom, aby sa o nich 2-3 týždne starali na lôžku s kyslíkom, prípadne s ventilátorom," konštatuju analytici z Dát bez pátosu.

Strašidelná prognóza

Analytici majú ale nepríjemné správy aj pre "zajtrajšky". "Zajtra zomrú každú hodinu jeden až dvaja seniori nad 80 rokov na COVID. Na Slovensku. Vo Fínsku a v Nórsku spolu dvaja za deň. Je čas sa pozrieť na dáta a venovať sa prioritám. Dnes bolo podaných 15 tisíc dávok Moderny a Pfizeru. Nám to vychádza na 2 týždne a v máji by už nemal zomrieť žiaden senior. Ako v Izraeli," myslia si analytici.