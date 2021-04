KORONAVÍRUS Očkovanie je u nás v plnom prúde: Dáta bez pátosu niektorých pokarhali, hráte loto so zdravím!

BRATISLAVA - Aj keď je pandémia nového koronavírusu na Slovensku stále miernejšia a rozbehlo sa aj očkovanie, naša krajina čelí ďalšiemu problému. Nie všetci sú ochotní sa očkovať, napríklad vakcínou AstraZeneca. Analytici z Dát bez pátosu však zdvíhajú pri takýchto ľuďoch varovný prst a prirovnali to k tomu, ako keby dotyční jedinci dali peniaze do lota a prestali chodiť do práce. Lenže tu nejde o peniaze, ale o zdravie!

A tie zlé správy...

V statuse a analýze Dát bez pátosu to automaticky znamená aj prezentovanie tej zlej správy. "45-ročných je 370 tisíc. Tiež ich bolo asi 10% už zaočkovaných minulý piatok (kritická infraštruktúra). Pred 4 dňami sa otvorila pre ostatných nad 45 možnosť dať sa očkovať. Ak by sme rátali, že 25% z nich sa dá očkovať pri "prvej príležitosti" Astrou, tak je to presne 83 tisíc ľudí. To by malo trvať minimálne ešte 2 týždne," myslia si analytici.

Čo sa však stalo? "Aj so zajtrajším (dnešným, pozn. red.) dňom sa od soboty za 5 dní zaočkovalo/zaočkuje AstraZenecou 25 tisíc ľudí a to niektorí neboli z 45-49, ale zo skupiny 50-59 rokov. A my musíme otvoriť ďalšie ročníky, lebo "nie je záujem". Takmer všetko zaočkované. Máme problém. My by sme aj chceli krajinu otvoriť ako Veľká Británia, tak sa nám to veľmi páči, aj terasa-pub-pivo, aj škola, aj kostol, aj plaváreň, aj svadba, aj krstiny, aj fitko, aj golf, aj na fortuna ligu na štadión. Vo Veľkej Británii je očkovanosť (idú na Astru hneď ako je k dispozícii) 90% u ľudí nad 50 rokov. U nás je 50% u ľudí nad 90 rokov. My sme stratená krajina, fejk na fejk. Aj grafy máme opačne," dodávajú sklamaní analytici.

Na 1,7 miliónov zaočkovaných štatisticky vychádzajú dve zrazeniny

Analytici sa len so sarkastickým podtónom čudujú, že je s AstraZenecou problém, pričom s tým, že úmrtia kvôli nezaočkovanosti, ktoré reálne hrozia, problém vraj nepredstavujú. "Tak s AstrouZenecou - registrovanou vakcínou je problém, lebo bolo 222 podozrení na zrazeniny a 30 podozrení na úmrtie zo zrazeniny pri 34 mil. podaných vakcín-AstraZeneca. Po zaočkovaní 1,7 mil. Slovákov budeme mať aj my 2 zrazeniny. Za týždeň máme 700 úmrtí, za apríl za 11 dní už 1100. Ale vakcína je smrť. Neviete do nemocnice dostať rodinného príslušníka na kŕčové žily, žlčník, hemoroidy, faciálnu chirurgiu alebo na operáciu kĺbu? Ani ho tam nedostanete. Minulý týždeň prišlo do nemocnice 400 ľudí 50 až 59 ročných. Minulý týždeň prišlo do nemocnice 400 ľudí 40 až 49 ročných," varujú už serióznymi číslami analytici.

Občania, hráte loto so zdravím, varujú analytici

Na záver ešte nebezpečenstvo nezaočkovania pripomenuli v prirovnaní ku gamblerstvu. "Samozrejme, uznávame, že vakcína je dobrovoľná a nikoho do ničoho nenútime. Len ak sa budete v aute zapínať pásom a máte 45 rokov, tak vedzte, že to robíte zbytočne, ak ste sa neprihlásili na Astru minulý víkend. Lebo šanca, že umriete za tým volantom tento týždeň je 1000-krát nižšia ako to, že skončíte vo vreci v nemocnici "na pľúcnu formu kovid". Robíte štatisticky presne to isté, ako keby ste prestali chodiť do roboty a všetky peniaze dali do lota a manželke povedali, že teraz budete chodiť po peniaze na poštu, lebo idete vyhrať. Už tu jeden taký bol a potom mal 2,9% a nedostal ani 1 cent," uzavreli.

