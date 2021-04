Silný ODKAZ Čaputovej: Nezhody z minulosti musí nahradiť spolupráca! Nová vláda musí Slovensko obnoviť

Zdroj: TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA - Predloženie programového vyhlásenia vlády do parlamentu by nemala vláda považovať len za formalitu. Nové programové vyhlásenie dáva priestor vláde, aby ho prispôsobila reálnemu stavu, aký je v krajine po roku pandémie. Vládny kabinet na to vyzvala prezidentka Zuzana Čaputová po jeho vymenovaní.