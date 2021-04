EXKLUZÍVNY Prieskum volebných preferencií! Obrovský prepad po vládnej kríze, OĽaNO je takmer šieste

Situáciu a názory voličov skúmala agentúra actly. Prieskum verejnej mienky spoločnosti Actly sa exkluzívne pre Zoznam a Topky konal v čase od 27. do 31. marca a zúčastnilo sa ho tisíc respondentov.

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala novú vláda, minister práce zatiaľ chýba

Totálny prepadák OĽaNO

Dve tretiny dospelých občanov SR sú za predčasné voľby v čo najkratšom čase.

Ak by sa referendum konalo v čase demisie vlády, účasť na ňom by s väčšou či menšou istotou plánovalo až 70% oprávnených voličov. S istotou by sa ho zúčastnilo 46%. Z tých, ktorí by sa zúčastnili referenda, podporuje predčasné voľby 88%.

Keby sa konali voľby, určite by sa ich zúčastnilo 63%, a pravdepodobne ďalších 23% opýtaných.

Voľby by s prehľadom vyhral Hlas-SD (22,7%). Na druhom mieste by sa umiestnil Smer-SD s 10,5%, veľmi tesne pred treťou SaS so ziskom 10,3%.

Ešte tesnejší rozdiel jedinej desatiny je medzi OĽANO a Sme rodina. Spolu s PS (7,4%) a KDH (5,6%) by sa do NR SR dostalo 7 strán, pritom ôsmemu hnutiu Republika k tomu v prieskume chýba iba desatina percenta. Aliancia - Maďari, národnosti, regióny získala desatinu nad 4%, kým Za ľudí ostali pod touto hodnotou (3,7%).

Od jesene minulého roka kontinuálne a s pomerne veľkou rýchlosťou klesajú preferencie strany OĽANO. Rovnako trvalo, hoci pomalším tempom, rastú preferencie strany Progresívne Slovensko. Pri ostatných stranách je podpora buď stabilizovaná, alebo prechádzajú krátkodobými výkyvmi. Strane Sme rodina pomohla „neutralita“ počas vládnej krízy k návratu sympatizantov na povolebné hodnoty.

Predčasné voľby

Až dve tretiny dospelých občanov SR sú za predčasné voľby v čo najkratšom čase. Určite áno vyslovilo 43 percent občanov, skôr áno 22 percent, skôr nie 17 percent účastníkov prieskumu a určite nie 18 percent ľudí.

Zdroj: Actly

Ďalšia otázka znela: Ak by sa konalo referendum o skrátení volebného obdobia súčasného parlamentu, aká je pravdepodobnosť, že by ste sa tohto referenda zúčastnili? Týka sa času, keď by vláda podávala demisiu.

Zdroj: Actly

Koľkí by sa zúčastnili referenda

Z tých, ktorí by sa zúčastnili referenda, podporuje predčasné voľby 88%, píše sa v prieskume agentúry actly.

Zdroj: Actly

Koľkí by išli naozaj voliť?

Ďalší dotaz znel: Ak by sa konali parlamentné voľby túto sobotu, aká je pravdepodobnosť, že by ste išli voliť?

V odpovedi 63 percent respondentov uviedlo, že by určite išli voliť, 23 percent pravdepodobne, 6 percent pravdepodobne nie a 8 percent by určite nešlo voliť.

Volebné preferencie strán

A teraz prichádza na rad asi najzaujímavejšia časť prieskumu a tou sú volebné preferencie strán. Ako píše actly vo svojej správe voľby by s prehľadom vyhral Hlas-SD (22,7%). Na druhom mieste by sa umiestnil Smer-SD s 10,5%, veľmi tesne pred treťou SaS so ziskom 10,3%. Ešte tesnejší rozdiel jedinej desatiny je medzi OĽANO a Sme rodina. Spolu s PS (7,4%) a KDH (5,6%) by sa do NR SR dostalo 7 strán,

pritom ôsmemu hnutiu Republika k tomu v prieskume chýba iba desatina percenta. Aliancia - Maďari, národnosti, regióny získala desatinu nad 4%, kým Za ľudí ostali pod touto hodnotou (3,7%).

Zdroj: Actly

A na záver sa pozrime na možné zloženie parlamentu