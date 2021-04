Predĺženie núdzového stavu je signálom závažnosti situácie, hovorí premiér Heger

BRATISLAVA - Vyhlásením a predĺžením núdzového stavu vysiela vláda SR a Národná rada (NR) SR jasný signál verejnosti o závažnosti aktuálnej situácie. Vyhlásil to premiér Eduard Heger (OĽANO) v parlamente pri predložení návrhu na predlžovanie núdzového stavu. Dodal, že ho nechcú predlžovať, ak to nebude nutné, a pripravujú na to už aj potrebné zákony. Zdôraznil, že boj s pandémiou nie je o politike, ale o ochrane životov.

Heger skonštatoval, že na to, aby spoločnosť bola ochotná a schopná znášať zásah do ľudských práv a slobôd, potrebuje jasný signál od štátu. "Vyhlásením núdzového stavu a jeho predĺžením vláda a parlament vysielajú spoločnosti práve tento dôležitý signál, že situácia je mimoriadne vážna. Neviditeľný nepriateľ je silný a z jeho zovretia sa môžeme dostať len prijatím rozhodných protipandemických opatrení," uviedol. Deklaroval, že núdzový stav nechcú predlžovať nad mieru potreby. Preto podľa jeho slov rozbehli na ministerstve spravodlivosti a zdravotníctva prípravu zákonov po vzore iných štátov a pokúsia sa ich v najbližších týždňoch priniesť aj do parlamentu.

Poukázal na zlú situáciu v nemocniciach. Vyzval i opozíciu, aby neprispievala k zľahčovaniu situácie, a požiadal o podporu predĺženia núdzového stavu. Skonštatoval, že pri jeho nepredĺžení by sa uvoľnili viaceré opatrenia, čo by mohlo viesť k zhoršeniu situácie. "Výsledkom by bolo, že by sa klesajúci trend obrátil tak, ako to vidíme po uvoľňovaní opatrení v iných krajinách. Počet chorých by začal prudko stúpať a práve tieto agresívne mutácie vírusu by si vyžiadali ešte viac životov," uviedol premiér s tým, že boj s pandémiou by sa predĺžil a nik nechce ešte viac zvýšiť záťaž na nemocnice a zdravotníkov. Poukázal aj na dôsledky pandémie na ekonomiku krajiny. Preto vyzval ľudí, aby naďalej dodržiavali opatrenia a boli opatrní.