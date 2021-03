KDH reaguje na koaličnú krízu: Žiadajú ukončenie chaosu, Pellegrini hovorí o nedôstojnom divadle

Expremiér a predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini označili demisie ministrov za nedôstojné divadlo. Upozornil, že demisia ministra má byť silný politický a zároveň etický odkaz do verejnosti. Vládna koalícia sa podľa šéfa mimoparlamentnej Dobrej voľby Tomáša Druckera mesiace venuje len sebe, hádkam, pomste a prerozdeleniu ministerstiev. "Želáme si, aby sa vláda konečne otočila k ľuďom čelom, nie chrbtom, a definitívne zanechala malicherné spory. Ak to však nedokáže, treba si uvedomiť, že permanentná vládna kríza v demokratických krajinách končieva predčasnými voľbami. Je to vždy krajný prostriedok, ale v prípade, že by k nim došlo, KDH je pripravené priniesť zodpovedný a predvídateľný štýl politiky," uviedol Majerský v stanovisku, ktoré poskytol Stano Župa z komunikačného oddelenia hnutia.

Šéfa KDH mrzí, že z chaosu sa za ostatné dni už stala norma a ľudia prestávajú veriť, že vláda prinesie rozvahu a pokoj. Lídri krajiny by mali podľa Majerského spájať, dávať riešenia a nádej, no miesto toho ukazujú "stále nový stupeň chaosu a bez hanby vypnú aj parlament". Pellegrini poznamenal, že demisia je jeden z najvážnejších politických inštitútov v štáte. Upozornil, že v minulosti ministri odstupovali pre vážne dôvody. Aktuálnu situáciu označil za neslušnú a nepoctivú tragikomédiu. "Účelové vzdávanie sa ministerských funkcií so skrytou kalkuláciou, že sa o dva dni na funkciu vrátim, považujem za rezignáciu na budovanie slušného štátu," uviedol v stanovisku.

Drucker reagoval, že koalícia už ani len nepredstiera, že by spravovala štát. Odchod premiéra Igora Matoviča (OĽANO) na miesto niektorého ministra podľa neho nič nerieši. "Tento konfliktný človek nikdy nebude schopný tvoriacej činnosti. Je povinnosťou každej jednej politickej strany, ktorá to so Slovenskom myslí dobre, aby Matovičovi jasne povedala nie, dnes aj pre budúcnosť. Slovensko potrebuje pokoj a pracovitú odbornú vládu. Matovič je reprezentantom konfliktu a škodí Slovensku," skonštatoval na sociálnej sieti.