VLÁDNA KRÍZA OĽaNO s rokovaniami nekončí: Výzva liberálom z SaS! Nerozbíjajte vládu novými ultimátami

BRATISLAVA - Vládne hnutie OĽaNO dnes poobede vyhlásilo, že stále prebiehajú rokovania v oblasti vládnej krízy. Prezradili však aj niekoľko informácii z kuchyne, kde prebiehajú rokovania o možnej rekonštrukcii. Exminister hospodárstva Richard Sulík sa totiž v prípade, že Igor Matovič ostane v novej vláde ako minister, plánuje vrátiť do svojho kresla šéfa rezortu hospodárstva.

OĽaNO vo svojom najnovšom stanovisku uvádza, že neukončuje rozhovory o rekonštrukcii vlády a vyzývajú predstaviteľov SaS, aby "nerozbíjali vládu SR a nekládli stále nové verejné ultimatívne požiadavky".

Sulík chce byť opäť ministrom ak Matovič ostane figurovať v zrekonštruovanej vláde

Prezradili tiež, že exminister hospodárstva Richard Sulík (SaS) by sa chcel ako minister vrátiť do kresla, ak sa terajší premiér Igor Matovič ocitne v zrekonštruovanej vláde ako minister či vicepremiér. "Predstavitelia hnutia OĽANO pokračovali počas včerajšieho dňa v rokovaniach s predstaviteľmi strany SaS o rekonštrukcii vlády, ktorá vzišla zo štvorkoalície. Predseda strany SaS Richard Sulík na rokovaní zadefinoval ako kľúčovú a zásadnú požiadavku strany SaS, aby sa on osobne stal ministrom hospodárstva v zrekonštruovanej vláde, v prípade, že členom vlády bude aj Igor Matovič," odkazuje OĽaNO.

Nerozbíjajte vládu, odkázali SaS

Naďalej však pokračujú rokovania v rámci vládnej krízy, ktorá už trvá skoro mesiac. "OĽaNO neukončuje rozhovory o rekonštrukcii vlády na pôdoryse štvorkoalície, vyzýva však predstaviteľov SaS, aby nerozbíjali vládu SR a nekládli stále nové verejné ultimatívne požiadavky. OĽaNO považuje SaS za stranu demokratov, ktorí napriek osobným rozporom nakoniec uprednostnia záväzok voči svojím voličom. Žiaden osobný záujem o kreslo ministra nemôže stáť nad záujmom ľudí a osudom Slovenskej republiky," uzavreli obyčajní ľudia.