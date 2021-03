Slovensko uzavrelo s Izraelom zmluvu na nákup 3D rádiolokátorov za 148,2 mil. eur

BRATISLAVA - Slovenská republika nakúpi od Izraela 17 kusov 3D rádiolokátorov pre Ozbrojené sily SR. Zmluvu o obstaraní formou vláda - vláda v hodnote 148,2 milióna eur podpísali zástupcovia krajín vo štvrtok v Bratislave. Zároveň bola podpísaná zmluva o spolupráci so slovenským obranným priemyslom. Hlavným subdodávateľom bude štátny podnik Letecké opravovne Trenčín.

"LOTN budú mať prvýkrát od roku 1993 výrobnú spôsobilosť. V hodnote 27,6 milióna eur budú vyrábať mikrovlnné moduly do radarov, to je srdce radarov," priblížil minister obrany Jaroslav Naď. Do slovenského obranného priemyslu má celkovo smerovať vyše 44 miliónov eur, čo je 30 percent zákazky.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Minister vyzdvihol, že oproti plánu predošlého vedenia rezortu sa podarilo ušetriť vyše 11 miliónov eur. Nová technika nahradí 24 radarov, z ktorých všetky okrem jedného sú už po technickej životnosti. S obstarávaním radarov začalo ešte predošlé vedenie rezortu. Súčasný minister obrany sa rozhodol upraviť súťaž pre otázky týkajúce sa transparentnosti procesu. Ponuka od Izraela bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia, pričom v plnom rozsahu vyhovela požiadavkám Ozbrojených síl SR.