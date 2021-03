Pčolinského usvedčuje jeho námestník: Úplatok 40-tisíc eur v gumičke! Exriaditeľ SIS dostal anonymný list

Anonymizované uznesenie o vzatí do väzby Vladimíra Pčolinského opisuje, ako sa mali ešte v auguste minulého roka v budove Slovenskej informačnej služby na Vajnorskej ulici v presne nezistený deň stretnúť Pčolinský, jeho námestník Boris Beňa ako aj Ľudovít Makó a preberali spolu finančnú ponuku od konkurzného právnika Zoroslava Kollára.

"... ktorý ho predtým o toto sprostredkovanie požiadal, poskytnutie finančných prostriedkov xxxxxxxxx a xxxxxxxxx za to, aby vo vzťahu k jeho osobe nevykonávala Slovenská informačná služba spravodajské rozpracovávanie a zhromažďovanie dôkazov, xxxxxxxx a xxxxxxxxx s tým súhlasili a uviedli xxxxxxxxxxx, že voči osobe xxxxxxxxx sú použité informačno-technické prostriedky," píše sa v Uznesení.

Bývalý námestník SIS Boris Beňa Zdroj: TASR

Zoroslav Kollár mal potom odovzdať finančnú hotovosť 40-tisíc eur Ľudovítovi Makóovi, ktorý bol vtedy riaditeľom Kriminálneho úradu Finančnej správy. "... približne o dva dni v kancelárií na 6. poschodí administratívnej budovy v xxxxxxxx na dohodnutom stretnutí uvedené tlmočil xxxxxxx, ktorý od neho uvedenú obálku s finančnými prostriedkami prijal, xxxxxxxx v ten istý deň vo svojej kancelári v obálke zistil na polovicu rozdelené bankovky zviazané gumičkami v celkovej výške 40.000,- €, s čím sa dostavil do kancelárie riaditeľa Slovenskej informačnej služby xxxxxxxxx ktorému uviedol, že u xxxxxxx prevzal peniaze od xxxxxxxxx, xxxxxxxxx po zistení ich výšky povedal xxxxxxxx, aby si polovicu hotovosti ponechal, ktorú si xxxxxxxxx ponechal a polovicu vo výške 20.000,- € odovzdal xxxxxxxx, ktorý ju prevzal," tvrdí vyšetrovateľ.

Asi o dva týždne potom Pčolinský s Beňom zistili, že ich podriadení príslušníci Slovenskej informačnej služby zistili ďalší telefonický kontakt, ktorý by mohol používať Zoroslav Kollár. Nato Pčolinský vydal podriadenému pokyn, aby informačno-technický prostriedok nebol používaný, pričom tak konal z dôvodu prevzatia finančných prostriedkov od Kollára a zabezpečenia nezískania ďalších dôkazov voči jeho osobe.

Tento skutok opísali kajúcnik Ľudovít Makó a Boris Beňa, ktorý spolupracuje s políciou. Obvinený Pčolinský to odmieta rovnako, ako Zoroslav Kollár.

Ľudovít Makó Zdroj: Ivan Mego

Kollára nepoznal

Vladimír Pčolinský vypovedal, že sa so Zoroslavom Kollárom stretol iba raz a vôbec ho nepoznal. "Obvinený pri výsluchu jednoznačne poprel spáchanie skutku, uviedol, že xxxxxxx nepozná, nestretol sa s ním a videl ho len raz v jednom reštauračnom zariadení. Keďže podstatu jeho obhajobného prednesu tvoria skutočnosti podložené utajovanými skutočnosťami, rozhodol sa bližšie nevypovedať," píše sa v uznesení. Pčolinský zároveň označil výpovede Makóa a Beňu za nedôveryhodné s tým, že chcú pre seba získať výhody.

Zoroslav Kollár Zdroj: Maarty

Podľa Pčolinského advokátky sa stretnutie na pracovisku začiatkom augusta nemohlo uskutočniť tak, ako je to opísané vyšetrovateľom, pretože jeden z účastníkov bol v tom čase preukázateľne odcestovaný mimo Slovenska. Predčasné ukončenie odposluchov Kollára podľa Pčolinského nesúviseli s jeho osobou. To, podľa neho, môžu potvrdiť viacerí pracovníci SIS.

Anonymný list v garáži

Vladimír Pčolinský sa pred svojím zadržaním mal zaujímať aj o to, či by mohol byť stíhaný alebo zdiskreditovaní. Vo svojej garáži mal nájsť anonymný list. Ten má Pčolinský u seba doma, preto sa nenachádza v spise.

"Po otázke sudcu pre prípravné konanie, kedy sa začal zaujímať o možnosť, že by mohol byť trestne stíhaný alebo diskreditovaný, popísal situáciu, za akých okolností sa k nemu dostal anonymný list, ktorý bol v spoločnej garáži pod jeho bytom, kde boli uvedené aj ďalšie mediálne známe osoby a ich prepojenia na rôzne kauzy. Na otázku prokurátora vysvetlil, že tento list sa nestal súčasťou utajovanej prílohy, lebo ho to vtedy nenapadlo, a má ho odložený doma v byte. Reagujúc na úradný záznam predložený prokurátorom, že obvinený sa pokúšal opätovne o stretnutie so svedkom xxxxxxxx, obvinený uviedol, že to bolo v súvislosti s ním popísanou situáciou, keď riešili inú záležitosť," stojí v uznesení.

Vladimíra Pčolinského zadržali príslušníci NAKA vo štvrtok 11.3. v skorých ranných hodinách. Neskôr sa vzdal funkcie riaditeľa SIS. Vladimír Pčolinský bol nominant Sme rodina od apríla 2020. Jeho manželka a brat sú poslancami NRSR práve hnutie Borisa Kollára. Rovnako má blízko aj k Milanovi Krajniakovi, ktorý je jeho dlhoročným priateľom. Ten zadržanie Pčolinského spochybňoval. O niekoľko dní podal demisiu ako minister práce a vrátil sa ako poslanec NRSR.